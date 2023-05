Matas Buzelis, probabile prima pick nel 2024, ha scelto la G-League

Matas Buzelis è il talento più cristallino della classe Draft 2024. Nato a Chicago ma con chiare origini lituane (e infatti ha anche il passaporto lituano), il classe 2004 ha giocato l’ultima stagione alla Sunrise Christian Academy, in Kansas. Nel suo futuro non c’è però la NCAA, nonostante le offerte dai college più prestigiosi. Buzelis ha annunciato nelle scorse ore che l’anno prossimo, in teoria l’ultimo prima della NBA, nei G-League Ignite.

I G-League Ignite da qualche anno sono una squadra che rappresenta una validissima alternativa al college. Nelle ultime stagioni hanno giocato per loro, prima del Draft, talenti come Jalen Green, Jonathan Kuminga, Dyson Daniels, MarJon Beauchamp e quest’anno anche Scoot Henderson, che potrebbe essere la seconda chiamata assoluta al Draft 2023.

Chicago-native Matas Buzelis – a 6-foot-10 projected No. 1 overall pick in @Draftexpress’ 2024 NBA mock draft – has officially signed with G League Ignite for next season, Buzelis’ agency Excel Sports Management tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 31, 2023