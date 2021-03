Matilde Villa, un’altra prestazione super sempre contro Sassari

Era il 28 novembre dello scorso anno quando Matilde Villa, playmaker di Costa Masnaga in Serie A femminile, contro Sassari segnava 36 punti con 8 rimbalzi e 4 assist in 34′ di gioco a 16 anni ancora da compiere.

https://www.basketuniverso.it/fenomeno-matilde-villa-prestazione-mostruosa-contro-sassari-a-soli-15-anni/

Sassari porta evidentemente bene alla giocatrice classe 2004, perché ieri a distanza di un girone, sempre contro la squadra sarda, Villa ha registrato un’altra super prestazione, sfiorando la tripla doppia. Costa Masnaga ha vinto sul campo della Dinamo Sassari per 73-78 e la playmaker ha chiuso con 8 punti, 10 rimbalzi e 15 assist in 35′. Un’altra giornata da ricordare, dunque, per Matilde Villa, sempre più protagonista in Serie A a soli 16 anni.

Nato il 22-01-1995, appassionato di sport, calcio e basket su tutti. Laureato in giurisprudenza, giornalista presso Radio Nettuno BolognaUno, BolognaBasket e BasketUniverso