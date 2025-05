Matt Brase è pronto a tornare ad allenare in Serie A?

Matt Brase, ex allenatore della Pallacanestro Varese e attualmente vice dei Philadelphia 76ers in NBA, potrebbe tornare in Italia nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Prealpina, il tecnico statunitense sarebbe il principale candidato per la panchina della Pallacanestro Trieste, alla ricerca di un nuovo head coach dopo la partenza di Jamion Christian, pronto a rientrare negli Stati Uniti per guidare la Bryant University.

Il nome di Brase è fortemente voluto da Mike Arcieri, attuale general manager del club giuliano, che lo aveva già scelto a Varese nella stagione 2022-23. In quell’annata, la squadra chiuse con un positivo bilancio di 17 vittorie e 13 sconfitte, piazzandosi al 13° posto e ricevendo apprezzamenti per uno stile di gioco moderno e dinamico.

Stando a quanto scrive Giuseppe Sciascia su La Prealpina, Trieste avrebbe già presentato a Matt Brase una proposta importante, sia per la durata del contratto sia per l’aspetto economico. L’obiettivo della società è chiaro: costruire un progetto ambizioso che possa non solo riportare la squadra ai vertici del basket italiano, ma anche aprire le porte a un futuro in Europa.

La scelta di Trieste appare strategica e lungimirante: puntare su un coach con esperienza internazionale e già abituato al basket europeo potrebbe rappresentare un passo decisivo per il salto di qualità tanto atteso dai tifosi giuliani.

