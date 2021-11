Matt Jenning lancia un messaggio a Ferdinando Minucci

Dal 2016 Ferdinando Minucci, ormai ex presidente della Mens Sana Siena, è stato condannato per irregolarità fiscali e associazione a delinquere. Da allora il club toscano è fallito e gli sono stati revocati numerosi titoli vinti negli anni precedenti. Minucci è stato radiato dal Tribunale Federale FIP ed è tuttora agli arresti domiciliari. Nelle scorse ore il suo nome è ricomparso in un tweet di Matt Janning, giocatore americano che ha militato a Siena nella stagione 2012-13 e poi ancora nel 2014.

“Non preoccuparti Ferdinando Minucci, la mia parte delle tasse italiane che tu eri ‘obbligato’ a pagare e non hai pagato, è ora stata versata da me. Goditi la prigione, sapendo che l’hai scampata anche questa volta” ha scritto Janning, con evidente risentimento nei confronti dell’ex presidente.

No worries Ferdinando Minucci, my part of the Italian taxes you were “obligated” to pay and didn’t, have now all been paid, by me. Rest easy in prison knowing you got off the hook easy once again. #Scumbag

— Matt Janning (@mjanning23) November 28, 2021