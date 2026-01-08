Matt Rizzetta spera in una franchigia di NBA Europe a Napoli

Il legame tra il Napoli Basket e gli Stati Uniti, almeno da un anno a questa parte, è particolarmente stretto. Da quando Matt Rizzetta è diventato proprietario del club azzurro, fino ai rumors che volevano un coinvolgimento di Shaquille O’Neal nel progetto (al momento ancora non concretizzatosi). Ora Rizzetta spera che il suo club attiri le attenzioni della NBA e ne ha parlato in un’intervista a PianetaBasket.

“Abbiamo tanto rispetto sia per l’EuroLeague, sia per la NBA. I progetti di sviluppo del basket in Europa ad alti livelli non possono che essere un’ottima notizia. Riteniamo opportuno che una città meravigliosa come Napoli, che offre così tanto a livello di bellezza, cultura e appeal internazionale, risulti essere franchigia ambita per la prossima fase di espansione del basket europeo” ha dichiarato Rizzetta. Il patron del Napoli Basket incontrerà nei prossimi giorni i rappresentanti di un’associazione dei club non azionisti di EuroLega, gruppo di cui fa parte anche la Virtus Bologna e che si sta formando per permettere anche a queste squadre di avere maggior peso nelle decisioni dell’organizzazione che fino ad oggi ha simboleggiato l’eccellenza del basket europeo.

Ovviamente bisognerà partire dalle strutture, come ribadito da Rizzetta l’obiettivo è tornare a giocare al PalArgento, impianto che Napoli utilizzava ma chiuso nel 1988 e in rovina da ormai una ventina d’anni. “Abbiamo avuto un colloquio positivo con il sindaco e con il comune, ci vuole una partnership pubblico-privata per la costruzione del palazzetto e c’è stata sinergia” ha detto il patron del club partenopeo.

Foto: Napoli Basket