Matteo Boniciolli sul caso Suigo: “Molto preoccupante che si preferisca andare all’estero”

Luigi Suigo nelle ultime settimane è tornato a far parlare di sé e del proprio grande talento: il lungo azzurro, convocato di nuovo da Luca Banchi per le ultime due partite dell’Italia, è stato tra i protagonisti della Coppa di Serbia nella quale ha raggiunto la finale con il suo Mega Basket. Il classe 2007 la scorsa estate ha infatti deciso, dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Olimpia Milano e aver totalizzato 2 partite in LBA (con 2.5 minuti di media), di trasferirsi all’estero per proseguire la propria crescita con l’NBA nel mirino. Suigo l’anno prossimo potrebbe giocare in NCAA, anche se non ha escluso la possibilità di dichiararsi eleggibile già per il Draft NBA di quest’anno.

Sul caso di Suigo è intervenuto nelle scorse ore Matteo Boniciolli, un’istituzione del nostro basket, oggi coach della Stella EBK Roma. Parlando al podcast Palla A2, l’ex allenatore di Fortitudo Bologna, Avellino e Virtus Roma ha definito “molto preoccupante” per il nostro basket che un talento del genere scelga di andare all’estero. “Un giocatore oggettivamente di qualità tecniche e fisiche fuori dalla norma, che esce dal settore giovanile di una società ai vertici del campionato italiano e che partecipa all’EuroLega da molti anni, per completare il suo percorso tecnico va in Serbia al Mega di Misko… O Garavaglia che va a Ulm. Sono due trasferimenti, al di là della NCAA che ti ricopre di soldi, molto significativi rispetto allo spazio che i giovani italiani hanno nel nostro campionato. Si preferisce andare all’estero, questo è molto preoccupante“ ha detto Boniciolli.

In Serbia, Luigi Suigo sta trovando ottimo spazio: oltre 18′ di media con 8.2 punti e 5.2 rimbalzi a partita, numeri che sono cresciuti nelle ultime uscite e lasciano ben sperare per i prossimi mesi. Il Mega Basket è una squadra specializzata nella crescita dei giovani, basti pensare che solo due giocatori del roster superano i 22 anni.

Foto: FIBA