Matteo Spagnolo è il “playmaker internazionale più forte del prossimo Draft” secondo ESPN

Matteo Spagnolo sta vivendo un’ottima stagione con la maglia della Vanoli Cremona, in prestito dal Real Madrid.

Con grandi probabilità il classe 2003 verrà scelto al prossimo Draft però difficilmente al primo giro, tant’è che oggi ESPN mette Matteo Spagnolo alla #43, che è di proprietà dei San Antonio Spurs, via Los Angeles Lakers.

Mike Schmitz ha scritto su ESPN che Matteo Spagnolo è il “miglior playmaker internazionale del prossimo Draft”. Sono parole importanti quelle usate dall’analista americano ma che fanno anche capire la pochezza del basket internazionale in quella posizione, considerando che, se Spagnolo verrà scelto, verrà scelto dopo la #40, come detto sopra.

Mike Schmitz è addirittura venuto in Italia a Cremona per vedere Matteo Spagnolo con i suoi occhi, come potete vedere qui:

Made it to Cremona to get eyes on 18-year-old Italian PG Matteo Spagnolo. The 6-5 Real Madrid product is in the midst of a breakout season on loan in the Italian League: 11.2 PTS, 3.2 REBS, and 2.3 AST in 25.3 MIN while shooting 47% from 2 and 50% from 3 in 10 games as a starter. pic.twitter.com/usaQkYMEnN

— Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) January 9, 2022