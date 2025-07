Matteo Spagnolo torna in Liga: ufficiale la firma al Baskonia

Non solo Gabriele Procida, nella prossima stagione giocherà in Spagna anche Matteo Spagnolo. L’azzurro, che nei giorni scorsi aveva salutato l’Alba Berlino, è stato annunciato nelle ultime ore dal Baskonia.

Per Spagnolo si tratta di un ritorno nella Liga ACB, dove aveva giocato, seppur una sola partita, con il Real Madrid nella stagione 2019-20 prima di tornare in Italia in prestito. Nell’ultima stagione a Berlino, il giocatore si è affermato come un solido playmaker mantenendo 9.6 punti e 3.7 assist di media in EuroLega. A Vitoria sarà allenato da Pablo Laso, colui che lo lanciò tra i professionisti quando era al Real, e si giocherà il posto con Trent Forrest. L’accordo firmato dal giocatore brindisino sarà valido fino al 2028.