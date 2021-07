Matthew Dellavedova dice addio alla NBA

Conclusa, almeno per il momento, l’avventura in NBA di Matthew Dellavedova. Il giocatore australiano, infatti, tornerà in patria e giocherà per i Melbourne United.

Dellavedova è arrivato in NBA nel 2013 e ha giocato per i Cleveland Cavaliers fino al 2016, facendovi ritorno nel 2018. Nel mezzo la parentesi ai Milwaukee Bucks.

I am really excited to sign with @MelbUnitedHQ and come back to the @NBL. It’s a great team with a winning culture and some great teammates that I’ve loved playing with in the past for the Boomers. pic.twitter.com/eVMBb4ZWT7

— Matthew Dellavedova (@matthewdelly) July 9, 2021