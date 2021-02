Matthew Dellavedova sta pensando al ritiro per un infortunio che lo tormenta da mesi

Sembrava essere un infortunio poco grave, quello subito da Matthew Dellavedova lo scorso 12 dicembre nella prima partita di preseason, invece alla fine potrebbe addirittura mettere fine alla sua carriera.

Il playmaker australiano, 30 anni, sta ancora soffrendo per una botta alla testa presa in quella partita. Pochi giorni fa, nel tentativo di svolgere un leggero allenamento, Dellavedova ha accusato ancora delle vertigini. Secondo The Athletic, il campione NBA 2016, uno dei giocatori simbolici di quei Cavs, starebbe meditando il ritiro, che sarebbe un’opzione concreta nonostante non si sia deciso ancora nulla.

Dellavedova non è ancora sceso in campo in questa stagione, nella scorsa invece aveva mantenuto 3.1 punti e 3.2 assist di media.

