Matthew Hurt, ufficiale l’addio a Trapani: ha firmato col Cedevita

Anche la separazione tra Trapani Shark e Matthew Hurt è ufficiale: il lungo americano ieri sera è stato annunciato come nuovo giocatore del Cedevita, nonostante il club siciliano non abbia ancora fatto comunicato. Hurt è solo l’ultimo partente di una lunga serie, che conta già Allen, Alibegovic, Ford e Eboua, mentre si attende ancora l’ufficialità di John Petrucelli al Galasataray.

Med Zmaje prihaja okrepitev na položaju krilnega centra! Cedeviti Olimpiji se bo pridružil 25-letni, 206 cm visoki Matthew Hurt, ki je sezono začel pri italijanskem Trapaniju, zdaj pa bo zaigral v Ljubljani. Matt, dobrodošel med Zmaji! 💚🧡#ZmajevaDruzina pic.twitter.com/XVGx6wvq0f — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) January 7, 2026

Nei suoi pochi mesi in Italia, Hurt ha mantenuto 12.5 punti di media in Basketball Champions League. Ora disputerà l’EuroCup, competizione in cui il Cedevita è terzo nel Gruppo A con un record di 8-5.

Foto: FIBA