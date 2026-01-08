matthew hurt

Matthew Hurt, ufficiale l’addio a Trapani: ha firmato col Cedevita

Home Serie A News
Francesco ManziLascia un Commento su Matthew Hurt, ufficiale l’addio a Trapani: ha firmato col Cedevita

Anche la separazione tra Trapani Shark e Matthew Hurt è ufficiale: il lungo americano ieri sera è stato annunciato come nuovo giocatore del Cedevita, nonostante il club siciliano non abbia ancora fatto comunicato. Hurt è solo l’ultimo partente di una lunga serie, che conta già Allen, Alibegovic, Ford e Eboua, mentre si attende ancora l’ufficialità di John Petrucelli al Galasataray.

Nei suoi pochi mesi in Italia, Hurt ha mantenuto 12.5 punti di media in Basketball Champions League. Ora disputerà l’EuroCup, competizione in cui il Cedevita è terzo nel Gruppo A con un record di 8-5.

Foto: FIBA

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

valerio antonini trapani shark

Trapani Shark, ecco la mossa per ritardare la sentenza del Tribunale Federale

Francesco Manzi
antonini trapani

Trapani Shark ancora all’attacco: “Non finirà in Bulgaria, dovranno radiarci! Resisteremo come gli ultimi dei Mohicani”

Francesco Manzi
cappelletti trapani

Trapani Shark eliminata “a tavolino” dalla BCL: la nota della FIBA

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.