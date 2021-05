Mauro Ferrari, presidente di Brescia, annuncia nuovo allenatore, prima firma e “scarica” Luca Vitali

Nella giornata di oggi si è tenuta l’ultima conferenza stagionale della Pallacanestro Brescia, presieduta da Mauro Ferrari, presidente del club. In realtà potrebbe essere letta anche come la prima della nuova stagione, viste le tante novità presentate proprio dal patron, a partire dal nuovo coach, che sarà Alessandro Magro, presente alla stessa conferenza.

Coach Magro nella scorsa stagione è stato vice al Lokomotiv Kuban, prima del licenziamento di Luca Banchi. Dopo qualche mese libero, a febbraio l’allenatore ha poi accettato il secondo incarico da head coach con i polacchi del Dabrowa Gornicza.

Ma Ferrari ha anche confermato l’arrivo di Amedeo Della Valle, da oltre un mese non un segreto nonostante i tentativi di smentita. L’azzurro tornerà in Italia dopo una stagione all’estero non troppo fortunata, tra Gran Canaria e Buducnost. Infine è stata annunciata anche una partenza, a suo modo storica: quella di Luca Vitali. “Non rientra più nel progetto” ha dichiarato il presidente nonostante il playmaker italiano, a Brescia dal 2016, abbia ancora un contratto in essere.

Nel corso della conferenza stampa è stato anche presentato il nuovo logo del club bresciano, completamente rinnovato.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.