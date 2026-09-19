Maxima Roma, accordo con l’ex NBA Hunter Tyson

La Maxima Roma rimane una squadra in divenire, nonostante il roster sia virtualmente chiuso da qualche settimana. La situazione di Vernon Carey Jr, che sembra destinato all’addio ancor prima dell’inizio della stagione, ha portato la formazione capitolina a tornare sul mercato e nelle scorse ore, come riportato da SuperBasket, sarebbe stato raggiunto un accordo con lo statunitense Hunter Tyson.

Tyson sarà un sostituto di Carey solo a livello numerico, visto che parliamo di un’ala che prenderà il posto di un centro. Nelle scorse due stagioni, Hunter ha giocato in NBA con i Denver Nuggets collezionando 72 partite in RS e 8 nei Playoff, con poco più di 7′ di media e 2.4 punti a partita. Sul finire dell’ultima stagione si era trasferito in Porto Rico, dove aveva segnato 16.5 punti di media con la maglia dei Gigantes de Carolina. Ora arriverà a Roma per rimpinguare il roster di coach Cotelli e il clan di ex NBA, che conta già Aaron Holiday e Matt Ryan.