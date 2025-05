McGee e Basile trascinano Cantù: Fortitudo KO e 2-0 nella serie

Acqua S.Bernardo Cantù – Flats Service Fortitudo Bologna 81-67

(14-18; 24-14; 27-24; 16-11)

Cantù domina gara-2 al PalaDesio e si porta sul 2-0 nella serie contro la Fortitudo Bologna. Dopo un primo tempo equilibrato, i brianzoli prendono il largo nella ripresa grazie a McGee e Basile. Gli emiliani lottano, ma non basta. Ora tutto si sposta a Bologna, con Cantù che spera di tornare a Desio per la semifinale playoff e non per gara-5.

1° tempo

Inizio parecchio spigoloso, da vera gara di playoff, e al giro di boa della prima frazione siamo sull’8 a 4 Fortitudo. Gli emiliani continuano con la loro difesa granitica e toccano anche il +8 ma nel finale di frazione un moto d’orgoglio riporta il divario sul -2, per poi chiudere sul 18 a 14 parziale per la Effe grazie al canestro di mestiere di Freeman, già protagonisti per gli ospiti.

L‘onda emotiva canturina continua anche a inizio secondo periodo, tant’è che toccano il primo vantaggio, subito cancellato da un chirurgico Pietro Aradori. Basile prova a caricarsi la squadra di casa sulle spalle e a 30″ dalla fine del primo tempo Riisma appoggia il reverse del doppio possesso di vantaggio pieno, che è ancora il punteggio all’intervallo lungo: 38-32 Acqua S.Bernardo al PalaDesio dopo 20 minuti. Unico giocatore in doppia cifra l’italo-americano ex Orzinuovi con 10 punti.

2° tempo

Al ritorno dagli spogliatoi c’è solo una squadra in campo ed è quella di casa, guidata da un super Tyrus McGee: 10 a 2 di parziale e +14, con timeout obbligatorio di Attilio Caja per cercare di fermare l’emorragia. Gabriel fa e disfa per la Fortitudo: prima prende un tecnico, con conseguente terzo fallo, e poi segna un paio di triple che ridanno il -10 ai suoi. Caja sfrutta la zona e Bolpin prima recupera palla in difesa e poi segna il canestro dalla lunga distanza che riporto la Flats Servica a due possessi di distanza a 1 minuti dalla fine del quarto. Rientra McGee e segna da otto metri il canestro +9 parziale: 65-56 brianzoli all’ultima pausa obbligatoria.

L’inerzia di inizio quarta frazione è dalla parte degli emiliani, che trovano la bomba del -5 a 6 minuti dalla fine grazie al talento di Pietro Aradori, con Nicola Brienza costretto a spendere il secondo timeout della ripresa. Le squadre iniziano a sentire la stanchezza della seconda gara in 48 ore e la lucidità viene a mancare, con quindi diversi errori al tiro: Hogue appoggia il nuovo +9 Acqua S.Bernardo a 120 secondi dal termine. La triple dell’idolo della folla Riccardo Moraschini pone la parole fine sul match, con Cantù che batte di nuovo la Fortitudo Bologna, questa volta con il risultato di 81 a 67 e si porta sul 2-0 nella serie. Giovedì però si gioca a Bologna e sappiamo che ai playoff tutto è possibile.

Tabellini

Cantù: Valentini 6, Baldi Rossi 4, Moraschini 5, De Nicolao 3, Piccoli 2, Beltrami NE, Basile 20, Hogue 5, Riisma 7, McGee 23, Viganò NE, Okeke 6. All. Nicola Brienza.

Fortitudo Bologna: Costoli NE, Aradori 17, Gabriel 21, Battistini NE, Bolpin 11, Panni 0, Cusin 4, Mian 2, Fantinelli 6, Freeman 6, Sabatini NE. All. Attilio Caja.

