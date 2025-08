McGee e Thompson Jr. DOMINANO e i Vaqueros de Bayamón vanno 1-0 in finale di BSN! Gallinari ASSENTE

Inizia con una prova di forza la finale del campionato portoricano BSN per i Vaqueros de Bayamón, che in Gara 1 superano nettamente i Leones de Ponce con il punteggio di 92-76, portandosi sull’1-0 nella serie, nonostante l’assenza di Gallinari.

Il match è rimasto in equilibrio nei primi 20 minuti, ma i Vaqueros hanno dominato il terzo quarto con un parziale di 31-14, costruendo un vantaggio solido e gestendo senza problemi l’ultimo periodo.

Protagonisti del match: McGee e Thompson Jr.

Decisivi per la vittoria di Bayamón i due leader della serata:

JaVale McGee: 24 punti, 10 rimbalzi, doppia doppia dominante sotto canestro.

doppia doppia dominante sotto canestro. Stephen Thompson Jr.: 21 punti con grande efficienza offensiva.

Il duo ha trascinato l’attacco dei Vaqueros, che non ha fatto sentire la mancanza di Danilo Gallinari.

Gallinari assente per motivi familiari

Danilo Gallinari, ala italiana dei Vaqueros de Bayamón, non ha preso parte a Gara 1 per rimanere accanto alla moglie Eleonora Boi, coinvolta di recente in un evento traumatico durante una vacanza. Il giocatore ha scelto di restare vicino alla famiglia, rinunciando temporaneamente agli impegni agonistici.

Gara 2 in arrivo

I Leones cercheranno di pareggiare la serie in Gara 2 che si giocherà domani notte in casa dei Leones, mentre i Vaqueros proveranno ad allungare verso il titolo BSN. Non è ancora confermata la presenza di Gallinari per la prossima sfida.

