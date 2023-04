Meglio Michael Jordan o LeBron James? Risponde Federico Buffa

Da anni, praticamente da quando LeBron James ha aggiunto alla propria bacheca i titoli vinti ai Miami Heat, nei “salotti del basket” è iniziato un dibattito destinato a non avere mai una risposta definitiva. Chi è il GOAT, il Greatest Of All Time, tra Michael Jordan e LeBron James? I pareri sono diversi e molto disparati, tra chi prende in esame i trofei vinti oppure chi guarda alle pure caratteristiche tecniche e atletiche dei due interpreti. Ospite di Basement Cafè, Federico Buffa ha dato la sua interessante chiave di lettura.

Buffa, ormai una sorta di mito nel mondo del racconto sportivo e particolarmente legato alla NBA dai suoi anni di lavoro a Sky insieme a Flavio Tranquillo, ha risposto in questo modo alla domanda dell’intervistatore Antonio Dikele Distefano:

Michael Jordan o LeBron James? È come Maradona o Pelè… Conta di più il valore complessivo delle tue doti oppure se hai inventato un modo di giocare? Michael Jordan inventa un gioco che non c’era prima. E soltanto per questo ha un valore tale che i due epigoni o come Kobe proprio si muove come lui, oppure l’altro porta il suo numero di maglia. Vuol dire che tu hai preso la storia, l’hai scolpita e tutti quelli che vengono dopo di te guardano come hai fatto tu. Può succedere che un epigono arrivi magari anche in altri luoghi, ma per me è un fatto filosofico: se guardo lui così tanto, ci sarà un motivo! Perché inventare una cosa che non esiste, mostrare una strada che non era stata percorsa prima, diventare per la prima volta nella storia dello sport un’azienda, che poi diventa anche più importante della NBA, è qualcosa che non puoi superare perché lui l’ha fatta per primo. Poi si può entrare negli aspetti tecnici, e lì qualsiasi opinione è valida, ma questa è secondo me la chiave per cui Jordan è così differente da tutti.