Memphis Depay elimina gli USA e blasta Charles Barkley

Memphis Depay è stato tra i protagonisti della vittoria dell’Olanda sugli Stati Uniti nella prima partita degli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. L’attaccante del Barcellona ha segnato il gol dell’1-0 dopo 10′, in un match che gli Orange hanno poi vinto 3-1. Così gli USA sono stati eliminati, lasciando senza parole Charles Barkley. L’ex leggenda NBA aveva parlato del Mondiale su TNT nei giorni scorsi, dopo che gli Stati Uniti avevano battuto l’Iran e si erano qualificati alla fase ad eliminazione diretta.

“Vi garantisco che l’Olanda è nei guai!” aveva dichiarato Barkley, fiducioso in una vittoria americana. In preda all’entusiasmo, Sir Charles aveva anche detto di “volere la Spagna, il Brasile, la Germania [poi eliminata ai gironi pochi giorni dopo, ndr], la Francia”, convinto che per gli USA nulla fosse impossibile. E così quando l’Olando ha eliminato la formazione a stelle e strisce, apparsa sicuramente promettente ma molto imprecisa, Depay non ha perso occasione.

“I GUARANTEE THE NETHERLANDS IN TROUBLE” 🗣⚽️ Charles is all in on the @USMNT pic.twitter.com/QL5Idqydrk — NBA on TNT (@NBAonTNT) November 30, 2022

Su Twitter, l’attaccante olandese ha pubblicato il risultato, 3-1, con la faccia stupida di Barkley e la frase: “Tanto abbaiare, nessun morso”.