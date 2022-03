Memphis fornisce un aggiornamento non piacevole sull’infortunio al ginocchio di Ja Morant

I Memphis Grizzlies sono stati senza Ja Morant nelle ultime due partite, ma sembra che ci vorrà ancora un po’ prima che il playmaker torni in azione. Shams Charania ha riferito qusta notte che i Grizzlies riesamineranno l’infortunio al ginocchio di Morant tra due settimane, tenendolo fuori dal parquet almeno fino all’inizio di aprile.

“La star dei Grizzlies Ja Morant sarà rivalutata tra due settimane a causa di un fastidio al ginocchio, afferma l’allenatore Taylor Jenkins”.

Grizzlies star Ja Morant will be re-evaluated in two weeks due to tweaked knee, coach Taylor Jenkins says. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 24, 2022

Morant è stato inizialmente escluso per uno scontro contro gli Houston Rockets la scorsa settimana a causa di un dolore al ginocchio. Le cose non sembrano essere migliorate per la superstar al terzo anno, tuttavia, e ora è destinato a saltare almeno le prossime due settimane per riprendersi.

I Memphis Grizzlies stanno descrivendo l’infortunio come un fastidio al ginocchio e Taylor Jenkins ha parlato di due settimane per la rivalutazione di Ja Morant, a quel punto si spera che la squadra avrà un aggiornamento positivo.

Stiamo a vedere, non sembra essere nulla di grave, però comunque è una situazione da tenere monitorata perché sappiamo quanto il fenomeno classe 1996 sia fondamentale per la franchigia di Memphis.

