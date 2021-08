Memphis Grizzlies: Rondo e Beverley già sul mercato

Nelle ultime ore si è chiuso uno scambio tra i Memphis Grizzlies e i Los Angeles Clippers che ha portato Eric Bledsoe in California.

I Clippers dal canto loro hanno ceduto Rajon Rondo e Patrick Beverley: entrambi i giocatori si apprestano a iniziare la stagione 2021-22 in scadenza di contratto. Il primo guadagnerà 8,2 milioni di dollari, mentre il secondo quasi 15 milioni.

Secondo quanto riportato da alcuni insider, la franchigia del Tennessee sta già sondando il terreno per vedere se c’è qualche squadra interessata ai due esterni. Memphis infatti ha 16 giocatori a contratto e spera di riuscire a guadagnare qualcosa dalla cessione di Rondo e Beverley, riducendo di conseguenza anche il salary occupato. Ci sono buone possibilità considerato che entrambi sono all’ultimo anno di contratto, ma non è neppure da escludere si possa ripetere quanto accaduto con Andre Iguodala l’anno scorso.

The Grizzlies, with an already packed roster, are open-minded on the futures of all three players in Memphis — and will likely consider trades with some of those arriving in this deal. Memphis gets salary cap flexibility in the summer of 2022 with trade.

