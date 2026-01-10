Memphis Grizzlies, si ascoltano offerte per Ja Morant in vista della deadline

Tra meno di un mese il mercato NBA delle trade chiuderà fino al termine della stagione. E mentre ci approcciamo alla trade deadline, fissata per il 5 febbraio, si allunga la lista delle star che potrebbero cambiare maglia. Il primo è stato Trae Young, ceduto da Atlanta a Washington, e il prossimo potrebbe essere Ja Morant. Da mesi, o forse anni ormai, Morant non è ben visto dalla dirigenza dei Memphis Grizzlies per via dei suoi atteggiamenti fuori dal campo e, in questa stagione, anche nei confronti dell’allenatore. Ora, come riportato da Shams Charania, la franchigia ascolterà offerte per il 2 volte All-Star, che in questa stagione sta mantenendo 19.0 punti e 7.6 assist di media (a livello statistico ha fatto peggio solo nella sua annata da rookie).

Morant in questa stagione è sceso in campo solo 18 volte tra sospensioni e infortuni, e la squadra è andata decisamente meglio quando lui non c’era (10-9 senza Ja, 6-12 con lui). La notizia, scrive ESPN, non significa necessariamente che Memphis cederà Morant, che anzi potrebbe rimanere il punto centrale della franchigia anche in futuro. Il fatto però che i Grizzlies siano disposti ad ascoltare offerte e valutarle testimonia come il clima non sia serenissimo all’interno della squadra.

Il contratto di Ja Morant con i Grizzlies scadrà nel 2028 e la prossima estate il giocatore sarà eleggibile per firmare eventualmente un prolungamento di altri 3 anni a 178 milioni di dollari con Memphis. Un investimento che forse, al momento, la dirigenza non si sente di fare.