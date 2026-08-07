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Memphis Grizzlies, svelata la causa della morte di Brandon Clarke

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Lo scorso maggio la notizia della morte di Brandon Clarke, giocatore dei Memphis Grizzlies di 29 anni, aveva sconvolto il mondo NBA. Fino ad oggi non erano note le cause del decesso, si sapeva solo che il lungo dei Grizzlies era stato trovato privo di sensi nella propria abitazione quando ormai era troppo tardi per salvargli la vita.

Secondo quanto riportato da TMZ, il Los Angeles County Medical Examiner avrebbe indicato come causa della morte un letale mix di due droghe: eroina e cocaina.

Clarke ha giocato 7 anni in NBA con i Grizzlies, diventando un elemento importante del roster nonostante gli infortuni negli ultimi anni lo avessero fermato spesso. Nella sua carriera il giocatore ha segnato 10.2 punti di media in 309 partite.

Francesco Manzi
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