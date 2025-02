Memphis si libera di Marcus Smart: trade sul gong con Washington

Marcus Smart lascia i Memphis Grizzlies a fil di sirena, appena prima della trade deadline. L’ex Celtics, che era arrivato ai Grizzlies nell’estate 2023, è stato ceduto agli Washington Wizards in cambio di Marvin Bagley III, Johnny Davis e due scelte del secondo turno al Draft.

Smart sta vivendo la sua peggior stagione in carriera, il suo minutaggio è calato fino ai 21′ di media e sta segnando 8.7 punti a partita, peggio aveva fatto solo nel suo anno da rookie. I Grizzlies, al contrario, sono una delle sorprese di questa prima parte di stagione, secondi ad Ovest con un record di 35-16.

The Wizards are sending Marvin Bagley III to the Grizzlies as part of the deal, sources tell ESPN. Johnny Davis also sent to Memphis. https://t.co/QeEN5HCUGH

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2025