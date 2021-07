Meo Sacchetti emozionato: “Durante la cerimonia mi rivedevo a Mosca”

La delegazione italiana è stata tra le prime a sfilare durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo, “grazie” all’alfabeto giapponese. Tra i 384 atleti azzurri, record di sempre, che saranno presenti ai Giochi, ci sono anche i “nostri” 15 cestisti: i 12 della squadra maschile e le 3 ragazze della squadra femminile di 3×3. Durante la cerimonia, grande emozione per tutti, compreso Meo Sacchetti.

Il CT, a differenza dei suoi ragazzi, non è un esordiente alle Olimpiadi. Sacchetti infatti, da giocatore, partecipò ai Giochi di Mosca del 1980. In quella magica edizione, la squadra di basket chiuse seconda, con la medaglia d’argento al collo. “Guardavo negli occhi i nostri Ragazzi durante la cerimonia e mi rivedevo in Loro a Mosca, 41 anni fa stessa emozione e stesso entusiasmo in un gruppo speciale che porto tutto con me qui a Tokyo, Roberto in primis, con un pensiero speciale per Sales e Solfrini” ha scritto Meo Sacchetti, ricordando Marco Solfrini e Riccardo Sales, compagni nel 1980.

Foto: FIBA