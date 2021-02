Meo Sacchetti ha scelto i 12 azzurri per la gara di domani contro la Macedonia del Nord

Saranno Amedeo Tessitori e Amedeo Della Valle ad accomodarsi in tribuna domani a Perm’, quando l’Italia affronterà per la seconda volta in pochi giorni la Macedonia del Nord. Rientreranno nelle rotazioni, al loro posto, Filippo Baldi Rossi e Giordano Bortolani, che invece non erano stati schierati ieri contro l’Estonia.

Scelta di turnover quindi per il CT Meo Sacchetti, per delle partite che, ai fini del risultato, per gli azzurri non contano nulla essendo l’Italia già qualificata ad Eurobasket 2022. Questa la lista dei 12 che sfideranno la Macedonia domani alle 13 ora italiana:

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#7 Leonardo Candi (1997, 190, G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#13 Tommaso Baldasso (1998, 191, P, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

#24 Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#41 Simone Zanotti (1992, 208, A, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

#50 Gabriele Procida (2002, 200, G/A, Acqua S. Bernardo Cantù)

Foto: FIBA

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.