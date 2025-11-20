Meo Sacchetti torna in panchina: allenerà in Serie B Nazionale

Meo Sacchetti, dopo qualche mese di inattività, torna in panchina a stagione in corso: è stato ufficialmente nominato nuovo coach della Fabo Herons Montecatini, squadra toscana che milita in Serie B Nazionale.

L’esperto tecnico azzurro, in passato anche sulla panchina della Nazionale, nella seconda parte della scorsa stagione ha allenato la VL Pesaro in Serie A2, subentrando a gennaio e arrivando alla fine 11° e venendo eliminato al secondo Play-in dalla Fortitudo Bologna. Sacchetti, 72 anni, ha vinto con la Dinamo Sassari uno Scudetto, due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, aggiungendo un’altra storica Coppa Italia sulla panchina della Vanoli Cremona.

Montecatini al momento è 9° in classifica, con 7 vittorie in 11 partite. Sacchetti sostituirà a partire da settimana prossima Federico Barsotti, storico tecnico del club toscano che guidava la squadra dal 2021, quando la Herons era comparsa sul panorama nazionale ripartendo dalla Serie C Gold.

Foto: Fabo Herons Montecatini