Italia 86 – Turchia 72

(22-20, 22-21, 19-11, 23-20)

È un’Italbasket che fa sognare quella vista in campo stasera, tanto per gli aspetti tecnici quanto per i fattori emotivi. Dopo un avvio faticoso, gli Azzurri trovano il ritmo ma soprattutto l’energia giusta per ripagare il pubblico di Roma e incorniciare una serata che ha visto anche la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel tardo pomeriggio la Lituania aveva messo pressione all’Italbasket vincendo contro la Serbia e superando momentaneamente gli Azzurri in classifica. Arriva la risposta: una prova corale per battere la Turchia di Ataman e per continuare a dare fiducia ad un gruppo che sta regalando soddisfazioni, nonostante le assenze: quando la palla gira, va dentro e l’Italbasket vola.

In avvio di partita Diouf innesca bene l’attacco dell’Italbasket. I viaggi in lunetta danno vantaggio alla Turchia che tocca il +7 ma le triple di Baldasso, Candi e Tonut chiudono il primo quarto 22-20. La squadra di Ataman continua ad attaccare il canestro con Flynn e i padroni di casa sprecano qualche occasione. Le giocate di Tonut e Mannion, insieme a Veronesi, riportano avanti gli Azzurri che vanno all’intervallo lungo sul 44-41. Nella ripresa Birsen e Hazer tengono vivo l’attacco dei turchi. Ricci e Veronesi però siglano ottimi canestri e Mannion firma il 63-52 con cui termina la terza frazione. Baldasso e Diouf si caricano l’Italbasket sulle spalle e si alza la difesa azzurra ma Korkmaz continua a trascinare i suoi (-4). Ricci sblocca il risultato, poi Veronesi e Diouf riallungano. Tonut e Ricci mandano ai titoli di coda il match che termina 86.72.

TABELLINI:

Italbasket: Spissu, Mannion 17, Candi 5, Tonut 7, Ricci 11, Ferrari 2, Baldasso 11, Caruso 2, Alibegovic n.e., Diouf 17, Veronesi 12, Petrucelli 2. Coach Banchi

Turchia: Birsen 13, Hazer 4, Sanli, Arslan, Bitim 11, Flynn 13, Onan 4, Haltali 2, Ozdemiroglu 5, Korkmaz 11, Yilmaz 0, Sipahi 9. Coach Ataman

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