Mercato LBA: la situazione dei roster aggiornata al 24 Luglio.

I prossimi dieci giorni saranno decisivi per ultimare i lavori. Qualche club ha chiuso il roster, a qualcuno manca una sola pedina, altri come Varese e Trento sono ancora in alto mare.

Facciamo una panoramica generale sullo stato di avanzamento dei rosters e i rumors attualmente circolanti.

MERCATO LBA: L’AGGIORNAMENTO AL 24 LUGLIO

EA7 Milano

Ufficiale anche Vladko Cancar, come annunciato settimana scorsa. Per Leonardo Totè la situazione è immutata: stando alle ultime, le trattative sono di fatto concluse e si attende solo l’annuncio. Tuttavia, pare prossimo alla firma Bryan Dunston e il reparto centri inizia a essere troppo denso. Da capire se ci potranno essere uscite, Diop in bilico. Riepiloghiamo la situazione di roster attuale considerando solo i dati ufficiali:

Roster:

PG: Lorenzo Brown, Ellis, Mannion

G: Guduric, Tonut, Bolmaro

AP: Shields, Flaccadori

AG: LeDay, Cancar

C: Nebo, Diop, Booker

Rumors: Totè, Dunston.

Virtus Bologna

Sotto le plance discorso ancora aperto: Motley è inarrivabile, Sertac Sanli è una pista concreta, Vince Hunter il nuovo nome rimbalzato nelle ultime ore. In lista di sondaggio anche Charles Bessey e Charles Bediako, oltre a Conditt IV.

Roster:

PG: Vildoza, Taylor, Hackett, Pajola

G: Edwards, Morgan

AP: Jallow, Niang, Canka

AG: Smailagic, Akele, Alston Jr.

C: Diouf

Rumors: Sanli, Conditt IV, Bessey, Bediako, Hunter.

Reyer Venezia

Denzel Valentine è a un passo dal vestire la canotta Reyer. Nel caso – improbabile – in cui saltasse, il piano B è Rayjon Tucker.

Roster:

PG: RJ Cole, Candi, G. De Nicolao

G: Bowman

AP: Parks, Nikolic, Wheatle

AG: Wiltjer

C: Horton, Tessitori, Lever

Rumors: Valentine, Tucker.

Germani Brescia

Ndour dovrebbe restare, ma la situazione è un po’ opaca e non sono esclusi clamorosi colpi di scena.

PG: Ivanovic, Cournooh

G: Della Valle, Massinburg

AP: Burnell

AG: Ndour, Rivers, Ferrero

C: Bilan, Mobio

Rumors: Nessuno.

Dolomiti Energia Trento

Inserimento del Baskonia di Galbiati per Anthony Lamb. C’è anche l’interesse di Trieste. Il mercato di Trento dipende molto dalla riconferma del suo go-to-guy della scorsa stagione. Intanto si apre la trattativa per il gran ritorno di Daulton Hommes. In sondaggio altri nomi: Stanley Umude, Josh Nzeakor, leTre Darthard, DJ Lall.

PG: Forray

G: Jones, Hassan

AP:

AG: Jakimovski, Airhienbuwa

C: Mawugbe, Bayehe

Rumors: Anthony Lamb, Daulton Hommes, Stanley Umude, Josh Nzeakor, LeTre Darthard, DJ Lall.

Trapani Shark

Il colpaccio è servito: ufficiale Matthew Hurt, stella della NBL Australiana (21 punti e 8 rimbalzi di media). Giocatore totale che può avere un impatto devastante in LBA. Antonini dichiara di essere in trattativa con sette giocatori, tra i quali arriverà senza dubbio un centro e un esterno con punti nelle mani.

PG: Arcidiacono, Notae

G: Ford, Rossato

AP: Petrucelli, Allen

AG: Alibegovic, Hurt

C: Eboua

Rumors: \

Unahotels Reggio Emilia

Per il centro c’è un budget di oltre 400.000 euro da investire e ci si aspetta una grande firma. Potrebbe essere Faried? Sicuramente ci sono dialoghi aperti. Serve al roster, inoltre, anche una guardia scorer.

PG: Caupain, Uglietti

G: Barford, Smith

AP: Vitali, Woldetensae

AG: Williams, Severini

C:

Rumors: Forrester, Faried, Ogbeide.

Bertram Tortona

Manca ancora uno straniero nel roster, probabilmente verrà presa un’ala piccola bidimensionale per ottemperare al rientro tardivo di Strautins (previsto a fine Ottobre).

PG: Manjon, Baldasso

G: Hubb

AP: Vital, Pecchia

AG: Gorham, Strautins

C: Olejniczak, Biligha

Rumors: \

Nutribullet Treviso

Ufficiale Bryante Weber in regia. Il roster è completo.

PG: Weber, Torresani

G: Abdur-Rahkman, Ragland

AP: Olisevicius, Miaschi

AG: Pinkins, Chillo

C: Stephens, Pellegrino

Rumors:

Dinamo Sassari

Ufficiale Carlos Marshall, circa 16 punti e 6 rimbalzi di media in Israele la scorsa stagione. E’ un’ala bidimensionale, esattamente ciò che cercava Sassari per completare le caratteristiche del roster. Arriverà poi un sesto uomo, probabilmente una guardia tiratrice. Trapela il nome di Shwn Dawson ex Forlì. Se sul parco italiani non sono arrivati nomi esaltanti, tra gli stranieri i sardi stanno firmando tutti giocatori molto ben referenziati.

PG: Buie, Zanelli, Trucchetti

G: N. Johnson, Ceron

AP: Marshall

AG: R. Thomas, Mezzanotte

C: McGlynn, Vincini, Seck

Rumors: Dawson, G. Brown, J. James.

Vanoli Cremona

Firmato il giovanissimo Ndiaye da Baskonia, ala grande con enormi margini di miglioramento. Manca solo l’annuncio per Davide Casarin, ma ha già firmato. Si lavora sottotraccia per ingaggiare il centro del quintetto base. Poi occorre necessariamente una guardia con punti nelle mani in uscita dalla panchina.

PG: Durham, Casarin

G: Willis

AP: T. Jones, Veronesi, Grant

AG: Burns, Ndiaye.

C:

Rumors: Ahmad

Napoli Basket

Savion Flagg è a un passo. Ala piccola di 201 cm, punti e rimbalzi nelle mani oltre a garantire tanta energia al quintetto. Il grande nome della settimana è NAZ Mitrou Long: trattativa avviata, sicuramente ostacoli da superare (legati all’inserimento di clausole d’escape) ma le probabilità di riaccogliere in LBA l’ex Brescia non sono basse. Ulaneo sarà annunciato a breve (prende il posto di Mabor nelle rotazioni.)

PG: S. Gentile, Saccoccia

G: El Amin, Bolton

AP: Faggian

AG: Simms, Treier

C: Caruso, Crosswell

Rumors: Naz Mitrou Long, Savion Flagg, Ulaneo

Openjobmetis Varese

Scaduta la clausola d’escape di Nkamhoua, sarà un giocatore di Varese la prossima stagione. Firmato Nate Renfro come centro. Si studia il profilo per sostituire Jaylen Hands. che si accasa al Panionios e giocherà le coppe europee.

PG: Librizzi

G: Assui

AP: Alviti

AG: Nkamhoua

C: Renfro, Ladurner

Rumors: Abmas, E. Mitrou-Long, Upson, Cooke.

APU Udine

Roster completo, Udine è la squadra che si è mossa più velocemente sul mercato.

PG: Hickey, Calzavara

G: Brewton, M. Alibegovic

AP: Hawkins, Ikangi

AG: Bendzius, Da Ros

C: Juiston, Spencer

Pall. Cantù

Arriva l’interessantissimo Oumar Ballo, classe 2002 di formazione NCAA (12.2 punti e quasi 10 rimbalzi di media lo scorso anno). Manca una guardia straniera per completare il roster.

PG: Gyliard, A. De Nicolao

G: Bortolani

AP: Moraschini, Bowden

AG: Basile, Ajayi

C: Ballo, Okeke

Rumors: \

Pall. Trieste

Ancora attesa per il nuovo coach, mercato fermo. Manca una guardia scorer, un centro e un’ala piccola per sostituire Valentine, Johnson e Mc Dermott. Trapelati tre nomi nelle ultime ore: Anthony Lamb (trattativa complicata dall’inserimento di Baskonia), Isaiah Whaley e Jahmi’us Ramsey. Mistero coach ancora aperto.

PG: Ross, Ruzzier

G: Moretti

AP: M. Brown, Deangeli

AG: Uthoff, J. Brooks

C: Candussi

Rumors: A. Lamb, Visconti, Whaley, Ramsey.

Il mercato LBA prosegue a ritmi spediti. Prossimo aggiornamento fissato al 1 Agosto.