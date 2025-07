Mercato LBA: le novità della settimana e i roster aggiornati.

Il mercato LBA volge al giro di boa ed è tempo di scelte importanti per le 16 partecipanti alla massima serie del basket italiano. A breve ci saranno i raduni delle nazionali impegnate a EuroBasket, FIBA AmeriCup e FIBA AfroBasket; è intenzione generalizzata chiudere il roster entro la prima decade di Agosto, o al massimo lasciar libero uno o due slot stranieri per occasioni di fine mercato. La Virtus Bologna ha messo a segno il colpaccio Edwards, rispondendo alla firma di Lorenzo Brown con l’EA7 Milano. Tuttavia, le VuNere sono ancora a caccia del centro e già diversi obiettivi sono sfumati. Intanto, Cantù mostra i muscoli sullo scouting e ingaggia un giocatore che potrà rivelarsi la sorpresa del campionato.

Facciamo una panoramica generale sullo stato di avanzamento dei rosters e i rumors circolanti.

MERCATO LBA: L’AGGIORNAMENTO AL 18 LUGLIO

EA7 Milano

Dopo l’ufficialità di Lorenzo Brown arriva anche quella di Devin Booker, centro uscente dal Bayern Monaco e reduce da una stagione di ottimo livello in Eurolega. Per Vladko Cancar e Leonardo Totè la situazione è immutata: stando alle ultime, le trattative sono di fatto concluse e si attende solo l’annuncio. Riepiloghiamo la situazione di roster attuale considerando solo i dati ufficiali:

Roster:

PG: Ellis, Mannion, Lorenzo Brown

G: Flaccadori, Tonut, Bolmaro

AP: Shields, Guduric

AG: LeDay

C: Nebo, Diop, Booker

Rumors: Totè, Cancar.

Virtus Bologna

Nella settimana clou della campagna abbonamenti (quota 6.000 raggiunta), la Virtus spara i botti di mercato: Carsen Edwards è il colpaccio inatteso, capocannoniere della Regular Season di Eurolega. Arriva anche Karim Jallow, prospetto interessantissimo in uscita da Ulm, ala piccola con ottime abilità difensive e fatturante offensivo affidabile. Sfumato Procida, l’ala della nazionale italiana andrà al Real Madrid di Scariolo. Ufficiali Saliou Niange a Abramo Canka per dare freschezza al roster. Sotto le plance discorso ancora aperto: Motley è inarrivabile, Trevion Williams ha firmato a Istanbul Bahcesehir. Sertac Sanli è una pista concreta e probabile.

Roster:

PG: Vildoza, Taylor, Hackett, Pajola

G: Morgan, Edwards

AP: Niang, Canka, Jallow

AG: Smailagic, Akele, Alston Jr.

C: Diouf

Rumors: Sanli, Conditt IV, J.,Mathews.

Reyer Venezia

Sgarro a Trapani quasi completato. Denzel Valentine è a un passo dal vestire la canotta Reyer. Nel caso – improbabile – in cui saltasse, il piano B è Rayjon Tucker. Intanto Simms rescinde e tratta con Napoli.

Roster:

PG: RJ Cole, Candi, G. De Nicolao

G: Bowman

AP: Nikolic, Wheatle

AG: Wiltjer, Parks

C: Horton, Tessitori, Lever

Rumors: Valentine, Tucker.

Germani Brescia

Restano Ndour e Burnell! Eccetto lo switch Dowe – CJ Masssinburg, il roster sarà identico a quello della scorsa stagione.

PG: Ivanovic, Cournooh

G: Della Valle, Massinburg

AP: Burnell

AG: Ndour, Rivers, Ferrero

C: Bilan, Mobio

Rumors: Nessuno.

Dolomiti Energia Trento

Il budget ridotto (6 milioni, 11esimo della LBA) obbliga Trento a scelte coraggiose. Nel parco italiani sono stati annunciati due giovanissimi: si tratta di Andrej Jakimovski e Theo Airhienbuwa. Si uniscono all’asse già formata da Forray, Bayehe, Hassan e Niang (fratello minore di Saliou). Numericamente gli italiani ci sono, ma non è esclusa un’altra operazione in entrata. Anthony Lamb sempre più vicino alla permanenza. Come scorer si segue Jay Jay Chandler, capocannoniere del campionato ungherese con 21.5 punti di media.

PG: Forray

G: Jones, Hassan

AP:

AG: Jakimovski, Airhienbuwa

C: Mawugbe, Bayehe

Rumors: Chandler, Cappelletti, Lamb, DJ Lall, Le Tre Darthard

Trapani Shark

Antonini aveva annunciato su X due trattative agli sgoccioli per Caruso e Valentine. Caruso ha firmato a Napoli e Valentine è vicinissimo a Venezia. La strategia di mercato dei TP Shark sarà rivista.

PG: Arcidiacono, Notae

G: Ford, Rossato

AP: Petrucelli

AG: Alibegovic, Allen

C: Eboua

Rumors: \

Unahotels Reggio Emilia

Con Tomas Woldetensae si chiude il pacchetto italiani. Confermato Cheatam, esce Faye direzione Paris Basketball (che versa 300.000 euro nelle casse degli emiliani). Per il centro il nome caldo è Ogbeide. Manca anche una guardia scorer.

PG: Caupain, Uglietti

G: Smith, Barford

AP: Woldetensae, Vitali

AG: Williams, Severini

C:

Rumors: Forrester, Ogbeide.

Bertram Tortona

Restano Strautins e Gorham! Le strade di Tortona e Weems si separano con reciproca gratitudine resa pubblica sui social. Salutato anche Kuhse. Manca ancora uno straniero nel roster, probabilmente verrà presa un’ala piccola bidimensionale per ottemperare al rientro tardivo di Strautins (previsto a fine Ottobre).

PG: Manjon, Pecchia

G: Hubb, Baldasso

AP: Vital

AG: Gorham, Strautins

C: Olejniczak, Biligha

Rumors: \

Nutribullet Treviso

Con la firma di Miaschi manca solo un ultimo tassello straniero, sarà un esterno. Il nome rimbalzato in settimana è DJ Carton, ma oltre a esserci la concorrenza di Napoli il giocatore sembra fuori portata per la LBA, visto il suo impatto in NBA Summer League e le ottime prospettive di carriera nel mondo stellestrisce.

PG: Ragland, Torresani

G: Abdur-Rahkman

AP: Olisevicius, Miaschi

AG: Pinkins, Chillo

C: Stephens, Pellegrino

Rumors: Jackson, Ahmad, Chandler, E. Mitrou-Long, DJ Carton.

Dinamo Sassari

Si segue la pista Carlos Marshall, circa 16 punti e 6 rimbalzi di media in Israele la scorsa stagione. E’ un’ala bidimensionale, esattamente ciò che cerca Sassari per completare le caratteristiche del roster. Arriverà poi un sesto uomo, probabilmente una guardia tiratrice. Se sul parco italiani non sono arrivati nomi esaltanti, tra gli stranieri i sardi stanno firmando tutti giocatori molto ben referenziati.

PG: Buie, Zanelli, Trucchetti

G: N. Johnson, Ceron

AP:

AG: R. Thomas, Mezzanotte

C: McGlynn, Vincini, Seck

Rumors: Ivey, G. Brown, J. James.

Vanoli Cremona

Manca solo l’annuncio per Davide Casarin, ma ha già firmato. Si lavora sottotraccia per ingaggiare il centro del quintetto base. Poi occorre necessariamente una guardia con punti nelle mani in uscita dalla panchina e un paio di ali di fisicità.

PG: Durham, Casarin

G: Willis

AP: T. Jones, Veronesi, Grant

AG: Burns

C:

Rumors: Ahmad

Napoli Basket

Il colpo italiano dell’estate è il ritorno di Guglielmo Caruso. Adesso il roster di Napoli ha una struttura solida per poter lavorare serenamente sugli ultimi tre colpi. Aamir Simms è l’obiettivo nello spot di ala grande (presentata offerta di biennale), per il play sondato DJ Carton (pista complicatissima, come già detto in precedenza per Treviso) e Watson JR. non è ancora sfumato del tutto. Ad ogni buon conto, c’è una parte abbastanza corposa di budget da investire sul play e sull’ala. A completare il roster si cerca un tre tiratore e difensore. Ulaneo sarà annunciato a breve (prende il posto di Mabor nelle rotazioni.)

PG: S. Gentile, Saccoccia

G: El Amin

AP: Faggian

AG: Treier

C: Crosswell, Caruso, Ulaneo

Rumors: Bolton, Caruso.

Openjobmetis Varese

Varese è la squadra più indietro sul mercato stranieri con Trento. Per ora è stato firmato il solo Nkamhoua, devono arrivare cinque stranieri (opzione 6+6). Il centro seguito è Devonte Upson, che però ha un’offerta ricca dal Paok; l’alternativa è Derek Cooke, già visto quest’anno a Pistoia. Si studia il profilo per sostituire Jaylen Hands.

PG: Librizzi

G: Alviti, Assui

AP:

AG: Nkamhoua

C: Ladurner

Rumors: Carey, Abmas, E. Mitrou-Long, Upson, Cooke.

APU Udine

Roster completo, Udine è la squadra che si è mossa più velocemente sul mercato.

PG: Hickey, Calzavara

G: Brewton, M. Alibegovic

AP: Hawkins, Ikangi

AG: Bendzius, Da Ros

C: Juiston, Spencer

Pall. Cantù

Doppia firma U.S.A. sul back-court in pochissimi giorni. Arriva Jacob Gilyard, playmaker di buonissimo livello reduce da una stagione ottima in Germania a Chemnitz (12.3 punti e 7 assist di media). Formazione NCAA scuola Richmond, ha disputato tre anni in G-League e ha esordito in NBA con Memphis. Il secondo è Jordan Bowden, guardia-ala di formazione NCAA e con diverse esperienze in G-League e Canada. Nel 2023 un anno a Nancy in PRO A francese con 9.5 punti di media a partita. Adesso si cerca un centro e una guardia per chiudere con l’opzione 5+5.

PG: Gyliard, A. De Nicolao

G: Bortolani

AP: Moraschini, Bowden

AG: Ajayi

C: Basile, Okeke

Rumors: |

Pall. Trieste

Ancora attesa per il nuovo coach, mercato fermo. Manca una guardia scorer, un centro e un’ala piccola per sostituire Valentine, Johnson e Mc Dermott.

PG: Ross, Ruzzier

G: Moretti

AP: M. Brown, Deangeli

AG: Uthoff, J. Brooks

C: Candussi

Il mercato LBA prosegue a ritmi spediti. Prossimo aggiornamento fissato al 25 Luglio.