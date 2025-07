Mercato LBA: tutte le ufficialità e i rumors al 4 Luglio.

Si susseguono colpi di scena ogni giorno nel mercato LBA, in prospettiva di un’estate rovente. In via di definizione il parco italiani dei vari roster, si inizierà a lavorare sui super-colpi stranieri a breve. Intanto, però, c’è chi si è già mosso per accaparrarsi talenti promettenti che costituiranno la spina dorsale del team nella nuova stagione. Tra tutte, Venezia, Brescia e Udine sono quelle maggiormente avanti nei lavori. Milano e Bologna monitorano il mercato internazionale per i pezzi da 90.

MERCATO LBA: L’AGGIORNAMENTO AL 4 LUGLIO

EA7 Milano

Nel parco italiani arriva finalmente l’ufficialità di Quinn Ellis; restano Mannion, Tonut e Diop, probabilmente anche Ricci e Flaccadori. Bortolani a Cantù, Caruso in uscita (probabile destinazione Reggio Emilia). Lato stranieri ci sarà una rivoluzione: il primo innesto è Marko Guduric e si segue la pista Lorenzo Brown (rumors lo danno a un passo dai meneghini), separatosi da Panathinaikos dopo l’arrivo di TJ Shorts. LeDay e Nebo dovrebbero restare, così come Shields e Bolmaro. Interrogativo su Causeur. Testa a testa con Trapani per Totè: il centro ha esercitato l’uscita da Napoli ed è attualmente free agent.

Roster: Ellis, Mannion, Guduric, Flaccadori, Tonut, Bolmaro, Causeur, Ricci, Shields, LeDay, Nebo, Diop.

Rumors: Lorenzo Brown, Totè, MaJaime Pradilla, Tyson Ward, Darius Thompson, Devin Booker, Tyson Perez.

Virtus Bologna

Permanenze annunciate di Morgan e Taylor. Tra gli italiani restano Hackett, Pajola, Diouf e Akele. Firmati Lucas Vildoza e Derrick Alston Jr. Nonostante sia stato draftato da Cleveland, Niang vestirà probabilmente la canotta VuNere la prossima stagione (intanto va a giocare la Summer League con i Cavs). Totè interessa molto, ma la spunterà una tra Milano e Trapani. Nel frattempo Zizic ha firmato a Besiktas. Apertissimo il discorso per Procida.

Roster: Morgan, Taylor, Hackett, Pajola, Vildoza, Derrick Alston Jr., Akele, Diouf

Rumors: Niang, Totè, Trevion Williams, George Conditt IV, Juwan Morgan, Jordan Mathews, Procida, Bingham, Ndour, Motley.

Reyer Venezia

Roster quasi completo dopo la firma di Nikolic. Restano Parks, Wiltjer, Wheatle, Lever e Tessitori. Gli acquisti sono RJ Cole, Leonardo Candi, Giovanni De Nicolao, Chris Horton, Stefan Nikolic* e Kyle Bowman* (*per questi ultimi manca solo l’annuncio) . Saluta Davide Moretti. Non si farà Zavier Simpson. Altri rumors: Joe Thomasson, Yago Dos Santos, Marcus Foster, Mark Smith.

Roster: Parks, Wiltjer, Wheatle, Lever, Tessitori, RJ Cole, Leonardo Candi, Giovanni De Nicolao, Chris Horton, Stefan Nikolic

Rumors: Bowman, Thomasson, Foster, Smith.

Germani Brescia

Confermata in blocco la quasi totalità del roster. Restano: Della Valle, Cournooh, Ivanovic, Mobio, Rivers, Bilan, Ferrero. Vicinissimo alla permanenza anche Burnell, ma occhio a inserimenti a sorpresa di club europei (Maccabi su tutti). Esce Dowe, probabile destinazione Napoli. Per completare il parco italiani l’idea è Visconti; per la guardia USA si segue attentamente JD Notae (affare complicato dopo l’addio di Robinson a Trapani).

Roster: Della Valle, Cournooh, Ivanovic, Burnell, Mobio, Rivers, Bilan, Ferrero.

Rumors: Visconti, JD Notae.

Dolomiti Energia Trento

Fuga degli italiani: Arriva la prima firma straniera: Devante’ Jones (10.3 di media con 50% da 3 in Eurocup in canotta Olimpia Lubjana). Costruzione roster in alto mare, sarà complicato ripetere la stagione straordinaria appena conclusa. Necessario l’ingaggio di cinque U.S.A. di gran livello, tenendo conto che il pacchetto italiani sarà notevolmente indebolito dalle partenze di Niang, Ellis, Badalau e Pecchia.

Roster: Forray, Hassan, Devantè Jones, Bayehe, Mawugbe.

Rumors: Garavaglia, Casarin, Cappelletti, Udom, Jakimovski.

Trapani Shark

Colpo interessantissimo messo a segno: si tratta di Timmy Allen, ala grande tra i top player del campionato BNXT (in canotta Oostende) ed MvP delle relative finals (20.2 pt e 4.2 rimbalzi a partita). Addio a Justin Robinson, diretto a Paris Basketball sotto la guida di Tabellini: Trapani incassa la cifra importante di 150k per il buy-out. Il nome caldo per sostituirlo è Naz Mitrou Long. Cheatam altro obiettivo molto concreto. Si prova a resistere all’assalto di Brescia per JD Notae. Antonini in conferenza stampa ha dichiarato che è molto vicino un italiano trattato anche da Bologna e Milano: tutti gli indizi portano a Leo Totè. In ogni caso, non sono da escludere al cento per cento i nomi di Procida, Spagnolo e Caruso.

Roster: Timmy Allen, JD Notae, Petruccelli, Rossato, Jordan Ford, Alibegovic, Eboua,.

Rumors: Cheatam, Totè, Procida, Spagnolo, Caruso.

Unahotels Reggio Emilia

Firmato l’americano Bryson Williams, formerà il reparto di ala grande con Luca Severini. Sondaggio per Brae Ivey, difficile la permanenza di Cheatam, su cui c’è Trapani. Per completare il pacchetto degli italiani ad un passo il giovane Diego Garavaglia, occhio però all’interferenza di Trento. Si complica per questioni economiche Jordan Usher. Grant esce dal contratto assieme a Fainke. Si segue molto Guglielmo Caruso in uscita da Milano, come straniero sotto le plance può arrivare Jake Forrester, allenato da Cancellieri al Paok lo scorso anno.

Roster: Caupain, Uglietti, Vitali, Smith, Severini, Bryson Williams.

Rumors: Forrester, Caruso, Garavaglia, Usher.

Bertram Tortona

Baldasso resta! In entrata vicinissimo Prentis Hubb, già visto poco tempo fa in LBA con Trento. C’è intenzione di trattenere Gorham. Ufficiali le firme di Andrea Pecchia, Dominik Olejniczak e Ezra Manjon. Riconfermato ufficialmente Vital.

Roster: Pecchia, Denegri, Strautins, Biligha, Weems, Vital, Gorham, Manjon, Olejniczak.

Rumors: Hubb, Ivey.

Nutribullet Treviso

Dopo il supercolpo Joe Ragland firma anche Abdur-Rahkman, talentuosissimo scorer già visto a Pesaro. Ufficialmente riconfermati Torresani, Pellegrino e Olisevicius. Annunciato anche il centro Stephens e Kruize Pinkins (con cui si chiude il reparto lunghi). Rumors: Matteo Chillo e Federico Miaschi, molto vicini.

Roster: Ragland, Abdur-Rahkman, Torresani, Stephens, Pinkins, Olisevicius, Pellegrino.

Rumors: Chillo, Miaschi, Franck Jackson, Khalil Ahmad, JayJay Chandler, E. Mitrou Long.

Dinamo Sassari

Firmato Fadilou Seck! Gli italiani del roster saranno Mezzanotte, Vincini, Seck e uno tra Ceron e Zanelli (entrambi in trattativa). Tra gli stranieri resta solo Rashawn Thomas. Firmato il primo americano: Nate Johnson, esterno da oltre 15 pt di media in Lituania (Neptunas). Il secondo potrebbe essere Nick McGlynn, centro reduce da una discreta esperienza in Grecia (9.5 pt e 5.5 rimbalzi di media)

Roster: Seck, Nate Johnson, Mezzanotte, Vincini, R. Thomas.

Rumors: McGlynn, Zanelli, Ceron, Brae Ivey, Gabe Brown, Justin James.

Vanoli Cremona

Firmato Sasha Grant con cui si chiude il parco italiani. Jones dovrebbe restare e sarà l’unica permanenza tra gli stranieri. Burns confermato assieme a Conti.

Khalil Ahmad obiettivo n.1 sul back-court.

Roster: Jones, Burns, Conti, Veronesi, Grant.

Rumors: Casarin, Ahmad.

Napoli Basket

Doccia fredda Totè: il centro ha esercitato l’opzione di uscita nell’ultimo giorno utile. Napoli costretta a rivedere i suoi piani. Firmati in entrata Faggian, Gentile, El Amin e Crosswell, il prossimo indiziato è Chris Dowe, pupillo di coach Magro. Confermato il solo Treier.

Roster: El Amin, Faggian, Gentile, Treier, Crosswell.

Rumors: Dowe, Camara.

Openjobmetis Varese

Alviti, Assui, Librizzi e Ladurner sono gli italiani del roster. Ingaggiato Olivier Nkamhoua (ad una cifra intorno ai 200k). Grande obiettivo Vernon Carey sotto le plance, ma la concorrenza è agguerrita. Elijah Mitrou Long può restare. Per il post Hands c’è il nome di Max Abmas, oltre 14 pt di media in G-LEAGUE e detentore del riconoscimento di top scorer NCAA nel suo ultimo anno universitario.

Roster: E. Mitrou Long, Alviti, Assui, Librizzi, Ladurner, Nkamhoua.

Rumors: Vernon Carey

APU Udine

Roster completo, Udine è la franchigia che si è mossa più velocemente sul mercato.

Roster: Calzavara, Aaron Hickey, Dj Brewton, M. Alibegovic, Aubrey Dawkins, Demantas Bendzius, Iris Ikangi, Shakur Juiston, Skylar Spencer, Matteo Da Ros.

Rumors: nessuno.

Pall. Cantu’

Ossatura italiana di livello buonissimo per una neopromossa: Bortolani firmato, confermati Moraschini, A. De Nicolao, Leonardo Okeke e Grant Basile, Nel reparto stranieri ancora nessuna firma ma si monitora Kyle Allmann. Vivo l’interesse per Ife Ajayi, protagonista con Torino in A2 (oltre 17 di media a partita).

Roster: Giordano Bortolani, Ricky Moraschini, A. De Nicolao, Leo Okeke, Grant Basile.

Rumors: Kyle Allmann, Francis Blake.

Pall. Trieste

Sfuma Cournooh (rinnovato da Brescia), si segue la pista Davide Moretti. Sondaggio anche per Woldetensae e Visconti (su cui c’è Brescia). Attesa per il nuovo coach.

Roster: Colbey Ross, Matteo Ruzzier, Markel Brown, Jarrod Uthoff, Jeff Brooks, Lodovico DeAngeli, Francesco Candussi

Rumors: Davide Moretti.

Il mercato LBA prosegue a ritmi spediti. Prossimo aggiornamento fissato al 11 Luglio.