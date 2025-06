Mercato LBA: tutti gli aggiornamenti al 26 Giugno.

Il primo dei tre mesi di Mercato LBA volge al termine. Alcune società si sono portate avanti con i primi colpi, altre sono in valutazione per definire le proprie politiche di campo ed extra. Corsa ai players italiani, come di consueto, con una concorrenza serratissima per i più appetibili. Sul mercato stranieri le uniche ad aver operato già diverse scelte sono la Reyer Venezia e la neopromossa Apu Udine. C’è attesa perché i migliori prospetti saranno protagonisti in Nba Summer League: le firme “pesanti” arrivano quasi sempre nella seconda parte del mercato.

MERCATO LBA: L’AGGIORNAMENTO AL 26 GIUGNO

EA7 Milano

Torna Peppe Poeta nel ruolo di vice coach. Nel parco italiani promesso sposo Quinn Ellis, per il quale manca solo l’ufficialità; restano Mannion, Tonut e Diop, probabilmente anche Ricci e Flaccadori. Bortolani saluta e firma a Cantù, Caruso in uscita. Lato stranieri ci sarà una rivoluzione: il primo innesto sarà Marko Guduric e la prima partenza Nikola Mirotic, direzione AS Monaco.

Verso la conferma Nebo, Brooks e LeDay. Shields nel mirino dell’EFES, Dimitrijevic e Gillespie partono. Da capire le intenzioni su Bolmaro e Causeur. Accostati Jaime Pradilla, Tyson Ward, Darius Thompson, Devin Booker, Lorenzo Brown e Tyson Perez.

Virtus Bologna

Firmato Lucas Vildoza; manca solo l’ufficialità per Derrick Alston Jr., crack della Liga ACB (16.9 punti e 4.2 rimbalzi di media) e della Basketball Champions League (17.8 punti e 3.8 assist): sostituirà Shengelia. Sfuma a sorpesa Zac Seljaas (va a Lione). Rinnovato Brandon Taylor. Addio di Cordinier, in valutazione Zizic; lascia anche Clyburn. Tra gli italiani Pajola e Hackett restano, sicuramente anche Momo Diouf e Akele. Belinelli appende le scarpe al chiodo. In entrata Saliou Niang, ma occhio al draft NBA. Altri due italiani da mettere sotto contratto: i nomi sono Leo Totè, Lorenzo Baldasso e Gabriele Procida. Il coach sarà Dusko Ivanovic. Rumors: Bingham, Motley, Burnell, Ndour.

Reyer Venezia

Regina del mercato LBA per ora. Restano solo Wheatle, Lever e Tessitori. Gli acquisti sono Leonardo Candi, Giovanni De Nicolao, Stefan Nikolic e Chris Horton. Saluta Davide Moretti. Manca solo l’ufficialità per le nuove guardie USA: Ky Bowman e RJ Cole. Non si farà Zavier Simpson. Che fine fa Kyle Wiltjer? Bella domanda. Altri rumors: Yago Dos Santos, Marcus Foster, Mark Smith.

Germani Brescia

Le permanenze dovrebbero essere di Bilan, DellaValle, Mobio, Ivanovic e Cournooh. Cinzia Zanotti rifiuta la panchina e la scelta sarà Menetti o Cotelli. Mercato fermo, per ora. Unico rumor: Riccardo Visconti.

Dolomiti Energia Trento

Fuga degli italiani: Ellis e Niang al 99% vanno via, Badalau verso la NCAA e Pecchia ufficiale a Tortona. Restano Forray, Bayehe e Hassan, come straniero solo Mawugbe. Arriva la prima firma straniera: Devante’ Jones (10.3 di media con 50% da 3 in Eurocup in canotta Olimpia Lubjana). Rumors: Udom e Jakimovski. Costruzione roster in alto mare, sarà complicato ripetere la stagione straordinaria appena conclusa. Necessario l’ingaggio di cinque U.S.A. di gran livello, tenendo conto che il pacchetto italiani sarà notevolmente indebolito.

Trapani Shark

Antonini ha annunciato che restano, oltre a coach Repesa, Robinson, Notae, Petruccelli, Alibegovic, Rossato ed Eboua che hanno tutti contratto. Si lavora per Totè e Cheatam. Galloway non resta, al suo posto il super-colpo è Jordan Ford. Si lavora sottotraccia per il centro.

Unahotels Reggio Emilia

Firmato il playmaker ex Brescia Troy Caupain, cui seguono i rinnovi di Michele Vitali e Lorenzo Uglietti. Sondaggio per Brae Ivey, offerta di rinnovo a Cheatam, su cui c’è Trapani. Firmato Luca Severini. Per completare il pacchetto degli italiani ad un passo il giovane Diego Garavaglia. Grant accostato a Cremona, mentre Jamar Smith resta.

Bertram Tortona

Restano sicuramente solo Biligha e Denegri degli italiani. Su Baldasso piomba la Virtus, in caso di uscita si andrà forte su Cappelletti . C’è intenzione di trattenere Gorham. Ufficiali le firme di Andrea Pecchia, Dominik Olejniczak e Ezra Manjon. Riconfermato ufficialmente Vital. Rumors: Brae Ivey.

Nutribullet Treviso

Firmato Deshawn Stephens, riconfermati Pellegrino e Olisevicius. Annunciato anche Kruize Pinkins e il super colpaccio Joe Ragland. Rumors: Matteo Chillo e Federico Miaschi, molto vicini.

Dinamo Sassari

Si riparte da Vincini e Rashwan Thomas, come affermato dal ds Sartori. Tabula rasa per tutti gli altri stranieri della stagione 24/25. Complicato trattenere Cappelletti, fortemente corteggiato da Tortona. Piace Brae Ivey.

Vanoli Cremona

Si punta forte sul rinnovo di Jones, nel parco italiani dovrebbe restare solo Zampini. Nikolic esercita l’uscita e firma a Venezia.

Napoli Basket

Al via l’era Magro, sotto contratto con un triennale che dimostra la progettualità a lungo termine della neo-società di Matt Rizzetta. Le prime due firme straniere sono ED Crosswell (dalla A1 lituana, 16.6 pt e 6.6 rimb. di media) e Ishamel El Amin (16.6 punti di media in A1 israeliana), a cui si unirà Stefano Gentile uscente da Trapani e probabilmente eletto capitano. Treier resterà, per Totè la situazione è molto delicata: Trapani e Bologna sono interessate, la clausola di uscita dal contratto scade il 30 giugno. La volontà di confermarlo è forte, ma il centro italiano è un giocatore che farebbe comodo a chiunque.

Openjobmetis Varese

Firmato Max Ladurner, completa il pacchetto italiani con i rinnovati Alviti, Librizzi e Assui. La seconda richiesta di coach Kastritis è Luka Petrasek. Tabula rasa sugli stranieri, l’unico che può restare è Elijah Mitrou Long.

APU Udine

Roster quasi completo, Udine è la franchigia che si è mossa più velocemente sul mercato. Firmati Shakur Juiston e Skylar Spencer sotto le plance, Bendzius nello spot di ala grande, Dj Brewton e Calzavara in backcourt. Confermato Matteo Da Ros, per ora hanno contratto attivo anche Mirza Alibegovic, Iris Ikangi e Giovanni Pini. Confermato anche Aaron Hickey, profeta della promozione.

Pall. Cantu’

Ossatura italiana di livello buonissimo per una neopromossa: Bortolani si accasa al PalaDesio, confermati Moraschini, A. De Nicolao e Leonardo Okeke. Vicino alla conferma anche Grant Basile, su cui c’è un inserimento a sorpresa di Trapani nelle ultime ore. Baldi Rossi verso Verona. Nel reparto stranieri ancora nessuna firma. McGee verso Avellino.

Pall. Trieste

Sfumato il sogno Tonut, si segue la pista Davide Moretti. Saranno ancora in canotta biancorossa Brooks, Ruzzier, Ross, Uthoff, Brown, Deangeli e Candussi. Attesa per il nuovo coach.

Il mercato LBA prosegue a ritmi spediti. Prossimo aggiornamento fissato al 4 Luglio.

