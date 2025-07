Mercato LBA: tutti i roster aggiornati al 30 Luglio.

Il mercato LBA va’ verso il rush finale. Ormai in dirittura d’arrivo l’ allestimento dei roster della prossima stagione LBA 2025/2026, al via nel weekend del 4 e 5 Ottobre come da calendario diramato oggi sul sito ufficiale della Lega-Basket.

Finalmente Trieste annuncia il coach Israel Gonzalez, reduce da quattro anni ad Alba Berlino con incarico prima da vice e poi da head; Trento mette a segno due colpi in meno di 48 ore, di cui uno può rivelarsi un crack assoluto per il campionato italiano. Sassari chiude il mercato con un altro giocatore proveniente dal campionato lituano, Varese si sblocca con due firme sul perimetro. Analizziamo singolarmente le sedici franchigie.

MERCATO LBA: L’AGGIORNAMENTO AL 30 LUGLIO

EA7 Milano

Ufficiale anche Bryan Dunston. E’ attesa l’ufficialità anche di Totè, da più fonti è ribadito che la trattativa è chiusa. Nel roster di Ettore Massina risalta all’occhio la presenza di ben cinque centri, che renderà vasta la scelta ma alquanto problematico il rendimento di tutti. Vero è che Nebo si porta dietro ancora strascichi degli infortuni di cui ha patito per tutta la stagione (per i quali resta fuori anche da Eurobasket), e Diop versa in una situazione pressoché analoga, ma in ogni caso è probabile che Messina riservi a Totè e Dunston le rotazioni in LBA e a Booker e Nebo quelle in Eurolega.

Roster:

PG: Lorenzo Brown, Ellis, Mannion

G: Guduric, Tonut, Bolmaro

AP: Shields, Flaccadori

AG: LeDay, Cancar

C: Nebo, Booker, Dunston, Diop

Rumors: Totè.

Virtus Bologna

Il rebus per il centro è ancora tutto da risolvere. Hunter pare una pista già tramontata, su Bessey c’è un’offerta importante dal Partizan. Si attendono sviluppi, nel frattempo il monitoraggio dello scouting bolognese sulla NBA Summer League è ancora in corso.

Roster:

PG: Vildoza, Taylor, Hackett, Pajola

G: Edwards, Morgan

AP: Jallow, Niang, Canka

AG: Smailagic, Akele, Alston Jr.

C: Diouf

Rumors: Sanli, Conditt IV, Bessey, Bediako, Hunter.

Reyer Venezia

Con l’innesto di Valentine il mercato della Reyer è chiuso. Il giovane prodotto di casa Pietro Iannuzzi, neo campione d’Europa con Italbasket u20, firma a Trieste per completare il parco italiani.

Roster:

PG: RJ Cole, Candi, G. De Nicolao

G: Valentine, Bowman

AP: Parks, Wheatle

AG: Wiltjer, Nikolic

C: Horton, Tessitori, Lever

Germani Brescia

La telenovela Ndour non è ancora finita. Ferrari vola in Senegal per convincerlo; l’ala grande prende tempo e vorrebbe tornare in campo a Novembre. Brescia non può aspettare all’infinito e in caso di muro si muoverà sul mercato. Ndour, comunque, ha contratto fino al 2026.

PG: Ivanovic, Cournooh

G: Della Valle, Massinburg

AP: Burnell

AG: Ndour*, Rivers, Ferrero

C: Bilan, Mobio

Rumors: Nessuno.

Dolomiti Energia Trento

Trento cala un vero e proprio colpaccio. Firmato DJ Steward, play/guard classe 2001 che domina la G-League da 3 anni con numeri attorno ai 20 punti, 7 assist e 5 rimbalzi di media a partita. Giocatore dal talento offensivo sconfinato, può rivelarsi la sorpresa del campionato. Arriva anche la firma di Matas Jogela, ala classe 1998 proveniente da BC Wolves con cui ha disputato A1 lituana ed Eurocup (9.5 punti e 3.7 rimbalzi di media); giocatore di sistema che può ricoprire sia il ruolo di ala grande che di ala piccola. Mancano al roster ancora due giocatori, presumibilmente un’ala grande e una guardia. Restano aperte le piste Lamb (complicata) e Hommes, profili ideali per completare con un’ala piccola e un’ala grande di livello.

PG: Dj Steward, Forray.

G: Jones, Hassan

AP: Jogela

AG: Jakimovski, Airhienbuwa

C: Mawugbe, Bayehe

Rumors: Anthony Lamb, Daulton Hommes, Stanley Umude, Josh Nzeakor, LeTre Darthard, DJ Lall.

Trapani Shark

Preso il centro per dimenticare Horton. Si tratta di Adama Sanogo, classe 2002 con due stagioni in G-League da 20 da 20.9 e 16.6 punti, oltre ai 12 e 10.6 rimbalzi di media a partita. Tredici presenze anche in NBA con i Chicago Bulls. Dominatore di pitturato, può avere nel sistema di Repesa un impatto molto importante. E non è finita qui, perché Valerio Antonini ha annunciato che sta trattando per un ultimo giocatore italiano per regalare ai suoi tifosi una “sorpresa” di fine mercato. Andando a esclusione, potrebbe essere Danilo Gallinari.

PG: Arcidiacono, Notae

G: Ford, Rossato

AP: Petrucelli, Allen

AG: Alibegovic, Hurt

C: Sanogo, Eboua.

Rumors: \

Unahotels Reggio Emilia

Per il centro c’è un budget di oltre 400.000 euro da investire e ci si aspetta una grande firma. Faried è un discorso apertissimo ma Reggio non vuole aspettare ancora troppo.

PG: Caupain, Uglietti

G: Barford, Smith

AP: Vitali, Woldetensae

AG: Williams, Severini

C:

Rumors: Faried, Ogbeide.

Bertram Tortona

Manca ancora uno straniero nel roster, probabilmente verrà presa un’ala piccola bidimensionale per ottemperare al rientro tardivo di Strautins (previsto a fine Ottobre).

PG: Manjon, Baldasso

G: Hubb

AP: Vital, Pecchia

AG: Gorham, Strautins

C: Olejniczak, Biligha

Rumors: \

Nutribullet Treviso

Il roster è completo.

PG: Weber, Torresani

G: Abdur-Rahkman, Ragland

AP: Olisevicius, Miaschi

AG: Pinkins, Chillo

C: Stephens, Pellegrino

Rumors:

Dinamo Sassari

Preso l’ultimo straniero a completamento del roster. Trattasi di Laurynas Beliauskas con esperienze pregresse in Lituania, Spagna, Germania, Grecia e Polonia. Ultimo anno a Juventus (Lituania A1) con 13.1 punti e 3 assist di media a partita. E’ un’ala piccola shooter e sarà utilizzato da sesto uomo.

PG: Buie, Zanelli, Trucchetti

G: N. Johnson, Ceron

AP: Marshall, Beliauskas

AG: R. Thomas, Mezzanotte

C: McGlynn, Vincini, Seck

Vanoli Cremona

Il centro del quintetto sarà Ike Anigbogu, classe 1998 reduce da 4 anni di G-League (l’ultimo a 7.9 punti e 8.9 rimbalzi a partita). Dopo Ndiaye altra scelta molto coraggiosa del management cremonese, pronto a lanciare sul parquet una squadra abbastanza giovane quanto inesperta. Manca solo l’annuncio per Davide Casarin, ma ha già firmato.

PG: Durham, Casarin

G: Willis

AP: T. Jones, Veronesi, Grant

AG: Ndiaye, Burns, Galli.

C: Anigbogu

Napoli Basket

Firmato Savion Flagg, ala piccola bidimensionale che porta equilibrio al quintetto di Magro. Ultimo anno a Rytas in Lituania, con cui ha disputato la finale del campionato contro Zalgiris Kaunas, mantenendo media da 9.2 punti e 3.8 rimbalzi a partita. Per Ulaneo manca solo l’annuncio ma è parte del roster. Attesa per il Playmaker U.S.A. su cui è stanziato un budget importante. In stallo la trattativa per Naz Mitrou Long, per cui si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

PG: S. Gentile, Saccoccia

G: El Amin, Bolton

AP: Flagg, Faggian

AG: Simms, Treier

C: Caruso, Crosswell, Ulaneo.

Rumors: Naz Mitrou Long

Openjobmetis Varese

Entrano due U.S.A. in back-court. Presa la guardia Taze Moore, ultima stagione in G-League (e due presenze in NBA con Portland) a 13.7 punti, 6.6 rimbalzi e 6 assist di media a partita. Arriva anche l’esperto playmaker Stefan Moody, lunga carriera con diverse esperienze di cui l’ultima in Turchia a Markezefendi (circa 13 punti e 6 assist a partita).

PG: Moody, Librizzi

G: Moore

AP: Alviti

AG: Nkamhoua, Assui

C: Renfro, Ladurner

Rumors: Abmas, E. Mitrou-Long, Cooke.

APU Udine

Roster completo, Udine è la squadra che si è mossa più velocemente sul mercato.

PG: Hickey, Calzavara

G: Brewton, M. Alibegovic

AP: Hawkins, Ikangi

AG: Bendzius, Da Ros

C: Juiston, Spencer

Pall. Cantù

Arriva l’interessantissimo Oumar Ballo, classe 2002 di formazione NCAA (12.2 punti e quasi 10 rimbalzi di media lo scorso anno). Manca una guardia straniera per completare il roster.

PG: Gyliard, A. De Nicolao

G: Bortolani

AP: Moraschini, Bowden

AG: Basile, Ajayi

C: Ballo, Okeke

Rumors: \

Pall. Trieste

Il coach è Israel Gonzalez, reduce da quattro anni all’Alba Berlino dopo una parentesi da vice a Gran Canaria. Si muove anche il mercato in entrata: firmato Iannuzzi per completare il parco italiani, mentre il colpaccio U.S.A. porta il nome di Jahmi’us Ramsey, giocatore dotato di talento, energia e atletismo notevoli e autore di quasi 20 punti, 8 rimbalzi e 4 assist di media in G-League nelle ultime due stagioni. Manca il centro straniero e il roster sarà completo.

PG: Ross, Ruzzier

G: Ramsey, Moretti

AP: M. Brown, Deangeli, Iannuzzi

AG: Uthoff, J. Brooks

C: Candussi

Rumors: –

Il mercato LBA prosegue a ritmi spediti. Prossimo aggiornamento fissato al 7 Agosto.