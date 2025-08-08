Mercato LBA: tutti i roster aggiornati all’8 Agosto!

Il mercato LBA si appresta alle ultimissime battute. L’obiettivo di quasi ogni franchigia è arrivare al primo raduno stagionale (subito dopo ferragosto) con il roster completo. A Trento manca ancora un colpo di livello per dare al roster un po’ di talento che attualmente sembra mancare, tenendo conto del doppio impegno Eurocup – LBA; Napoli aspetta in trepidante attesa la decisione di Naz Mitrou Long, cui affiderebbe la regia; Cantù è sulle tracce di una vecchia conoscenza del nostro campionato, sarebbe un colpo enorme. Riepiloghiamo la situazione dei vari rosters.
MERCATO LBA: L’AGGIORNAMENTO ALL’8 AGOSTO
EA7 Milano
Il mistero Totè sembra risolto. Il giocatore si porta dietro alcuni acciacchi che non gli consentono, ad oggi, di superare le visite mediche, ma con ogni probabilità sarà tesserato dai meneghini appena risolte tali noie.
Roster:
PG: Lorenzo Brown, Ellis, Mannion
G: Guduric, Tonut, Bolmaro
AP: Shields, Flaccadori
AG: LeDay, Cancar
C: Nebo, Booker, Dunston, Diop
Rumors: Totè.
Virtus Bologna
Il rebus per il centro è ancora tutto da risolvere. Con buone probabilità arriverà un giocatore dalla NBA.
Roster:
PG: Vildoza, Taylor, Hackett, Pajola
G: Edwards, Morgan
AP: Jallow, Niang, Canka
AG: Smailagic, Akele, Alston Jr.
C: Diouf
Rumors: Sanli, Conditt IV, Bessey, Bediako.
Reyer Venezia
Roster completo da oltre dieci giorni.
Roster:
PG: RJ Cole, Candi, G. De Nicolao
G: Valentine, Bowman
AP: Parks, Wheatle
AG: Wiltjer, Nikolic
C: Horton, Tessitori, Lever
Germani Brescia
La telenovela Ndour è finalmente finita. Il viaggio di Ferrari in Senegal ha avuto esito positivo: l’ala grande sarà a disposizione di Cotelli per la stagione 25/26. Roster completo.
PG: Ivanovic, Cournooh
G: Della Valle, Massinburg
AP: Burnell
AG: Ndour, Rivers, Ferrero
C: Bilan, Mobio
Dolomiti Energia Trento
Sfumano i ritorni di Lamb (che firma ad Hapoel Jerusalem) e Hommes (che va da coach Tabellini a Paris Basketball). Firmato Peyton Aldridge nello spot di ala grande, già apprezzato in Italia con la canotta Vanoli Cremona. Manca un solo straniero per completare il roster: i nomi attualmente circolanti sono Scott Bamforth, Gian Clavell e Philip Scrubb, oltre a Tyreke Key, Malik Parson e Jarron Cumberland. Ad ogni buon conto, dovrebbe arrivare una guardia in uscita dalla panchina con punti nelle mani.
PG: Dj Steward, Forray.
G: Jones, Hassan
AP: Jogela, Airhienbuwa
AG: Aldridge, Jakimovski,
C: Mawugbe, Bayehe
Rumors: Bamforth, Clavell, Scrubb, Key, Parson, Cumberland.
Trapani Shark
Il roster è completo. Potrebbe arrivare un italiano dalla B nazionale per completare il pacchetto, si parla di Fabrizio Pugliatti classe 2000 (già ha vestito la canotta Shark nelle giovanili).
PG: Arcidiacono, Notae
G: Ford, Rossato
AP: Petrucelli, Allen
AG: Alibegovic, Hurt
C: Sanogo, Eboua.
Rumors: Pugliatti
Unahotels Reggio Emilia
Ultimatum a Faried fissato a Domenica. Suggestione Tariq Black come piano B.
PG: Caupain, Uglietti
G: Barford, Smith
AP: Vitali, Woldetensae
AG: Williams, Severini
C:
Rumors: Faried, Black.
Bertram Tortona
Firmato Zakauskas ex Trento! Potrebbe arrivare un altro “italiano” per allungare le rotazioni: si segue Jonas Riisma di Cantù, operazione legata a sua volta ad un eventuale innesto straniero di Cantù.
PG: Manjon, Baldasso
G: Hubb
AP: Vital, Pecchia,Strautins
AG: Gorham, Zakauskas
C: Olejniczak, Biligha
Rumors: Riisma
Nutribullet Treviso
Il roster è completo.
PG: Weber, Torresani
G: Abdur-Rahkman, Ragland
AP: Olisevicius, Miaschi
AG: Pinkins, Chillo
C: Stephens, Pellegrino
Dinamo Sassari
Roster completo.
PG: Buie, Zanelli, Trucchetti
G: N. Johnson, Ceron
AP: Marshall, Beliauskas
AG: R. Thomas, Mezzanotte
C: McGlynn, Vincini, Seck
Vanoli Cremona
Manca solo l’annuncio di Galli e il roster è da considerarsi completo.
PG: Durham, Casarin
G: Willis
AP: T. Jones, Veronesi, Grant
AG: Ndiaye, Burns,
C: Anigbogu
Rumors: Galli
Napoli Basket
Per Mitrou Long non si aspetterà in eterno. Watson JR non è il piano B, probabile si accasi in Turchia in club di Eurocup o BCL. Intanto potrebbe esserci un’uscita: Ulaneo, nonostante il contratto firmato (ma non è ancora stato annunciato dal club) ha offerte in A2, in particolare da Ruvo di Puglia.
PG: S. Gentile, Saccoccia
G: El Amin, Bolton
AP: Flagg, Faggian
AG: Simms, Treier
C: Caruso, Crosswell, Ulaneo.
Rumors: N. Mitrou-Long
Openjobmetis Varese
Si sta cercando una guardia fisica per compensare la stazza – poca – di Librizzi e Moody. Serve, inoltre, un’ala piccola straniera da alternare ad Alviti. Accostati due nomi seguiti anche da Trento: si tratta di Key e Cumberland.
PG: Moody, Librizzi
G: Moore
AP: Alviti
AG: Nkamhoua, Assui
C: Renfro, Ladurner
Rumors: Key, Cumberland.
APU Udine
Roster completo, Udine è la squadra che si è mossa più velocemente sul mercato.
PG: Hickey, Calzavara
G: Brewton, M. Alibegovic
AP: Hawkins, Ikangi
AG: Bendzius, Da Ros
C: Juiston, Spencer
Pall. Cantù
Cantù fiuta il colpaccio: si tratta con Xavier Sneed, ex Brindisi reduce da quasi 18 punti e 4 rimbalzi di media in Israele. Riisma in uscita verso Tortona? Ci sono buone probabilità. I casalinghi a Desio sono l’unico club, insieme a Cremona, ad aver optato per il 5+5.
PG: Gyliard, A. De Nicolao
G: Bortolani
AP: Moraschini, Bowden
AG: Basile, Ajayi
C: Ballo, Okeke
Pall. Trieste
Si studiano i colpi finali. Serve un centro dinamico adatto a correre in campo aperto e una guardia per rimpiazzare la leadership di Valentine. Il neo coach Israel Gonzalez sceglierà a breve gli ultimi due stranieri.
PG: Ross, Ruzzier
G: Ramsey, Moretti
AP: M. Brown, Deangeli, Iannuzzi
AG: Uthoff, J. Brooks
C: Candussi
Il mercato LBA prosegue a ritmi spediti. Prossimo aggiornamento fissato al 14 Agosto.
