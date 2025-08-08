Mercato LBA: tutti i roster aggiornati all’8 Agosto!

Il mercato LBA si appresta alle ultimissime battute. L’obiettivo di quasi ogni franchigia è arrivare al primo raduno stagionale (subito dopo ferragosto) con il roster completo. A Trento manca ancora un colpo di livello per dare al roster un po’ di talento che attualmente sembra mancare, tenendo conto del doppio impegno Eurocup – LBA; Napoli aspetta in trepidante attesa la decisione di Naz Mitrou Long, cui affiderebbe la regia; Cantù è sulle tracce di una vecchia conoscenza del nostro campionato, sarebbe un colpo enorme. Riepiloghiamo la situazione dei vari rosters.

MERCATO LBA: L’AGGIORNAMENTO ALL’8 AGOSTO

EA7 Milano

Il mistero Totè sembra risolto. Il giocatore si porta dietro alcuni acciacchi che non gli consentono, ad oggi, di superare le visite mediche, ma con ogni probabilità sarà tesserato dai meneghini appena risolte tali noie.

Roster:

PG: Lorenzo Brown, Ellis, Mannion

G: Guduric, Tonut, Bolmaro

AP: Shields, Flaccadori

AG: LeDay, Cancar

C: Nebo, Booker, Dunston, Diop

Rumors: Totè.

Virtus Bologna

Il rebus per il centro è ancora tutto da risolvere. Con buone probabilità arriverà un giocatore dalla NBA.

Roster:

PG: Vildoza, Taylor, Hackett, Pajola

G: Edwards, Morgan

AP: Jallow, Niang, Canka

AG: Smailagic, Akele, Alston Jr.

C: Diouf

Rumors: Sanli, Conditt IV, Bessey, Bediako.

Reyer Venezia

Roster completo da oltre dieci giorni.

Roster:

PG: RJ Cole, Candi, G. De Nicolao

G: Valentine, Bowman

AP: Parks, Wheatle

AG: Wiltjer, Nikolic

C: Horton, Tessitori, Lever

Germani Brescia

La telenovela Ndour è finalmente finita. Il viaggio di Ferrari in Senegal ha avuto esito positivo: l’ala grande sarà a disposizione di Cotelli per la stagione 25/26. Roster completo.

PG: Ivanovic, Cournooh

G: Della Valle, Massinburg

AP: Burnell

AG: Ndour, Rivers, Ferrero

C: Bilan, Mobio

Dolomiti Energia Trento

Sfumano i ritorni di Lamb (che firma ad Hapoel Jerusalem) e Hommes (che va da coach Tabellini a Paris Basketball). Firmato Peyton Aldridge nello spot di ala grande, già apprezzato in Italia con la canotta Vanoli Cremona. Manca un solo straniero per completare il roster: i nomi attualmente circolanti sono Scott Bamforth, Gian Clavell e Philip Scrubb, oltre a Tyreke Key, Malik Parson e Jarron Cumberland. Ad ogni buon conto, dovrebbe arrivare una guardia in uscita dalla panchina con punti nelle mani.

PG: Dj Steward, Forray.

G: Jones, Hassan

AP: Jogela, Airhienbuwa

AG: Aldridge, Jakimovski,

C: Mawugbe, Bayehe

Rumors: Bamforth, Clavell, Scrubb, Key, Parson, Cumberland.

Trapani Shark

Il roster è completo. Potrebbe arrivare un italiano dalla B nazionale per completare il pacchetto, si parla di Fabrizio Pugliatti classe 2000 (già ha vestito la canotta Shark nelle giovanili).

PG: Arcidiacono, Notae

G: Ford, Rossato

AP: Petrucelli, Allen

AG: Alibegovic, Hurt

C: Sanogo, Eboua.

Rumors: Pugliatti

Unahotels Reggio Emilia

Ultimatum a Faried fissato a Domenica. Suggestione Tariq Black come piano B.

PG: Caupain, Uglietti

G: Barford, Smith

AP: Vitali, Woldetensae

AG: Williams, Severini

C:

Rumors: Faried, Black.

Bertram Tortona

Firmato Zakauskas ex Trento! Potrebbe arrivare un altro “italiano” per allungare le rotazioni: si segue Jonas Riisma di Cantù, operazione legata a sua volta ad un eventuale innesto straniero di Cantù.

PG: Manjon, Baldasso

G: Hubb

AP: Vital, Pecchia,Strautins

AG: Gorham, Zakauskas

C: Olejniczak, Biligha

Rumors: Riisma

Nutribullet Treviso

Il roster è completo.

PG: Weber, Torresani

G: Abdur-Rahkman, Ragland

AP: Olisevicius, Miaschi

AG: Pinkins, Chillo

C: Stephens, Pellegrino

Dinamo Sassari

Roster completo.

PG: Buie, Zanelli, Trucchetti

G: N. Johnson, Ceron

AP: Marshall, Beliauskas

AG: R. Thomas, Mezzanotte

C: McGlynn, Vincini, Seck

Vanoli Cremona

Manca solo l’annuncio di Galli e il roster è da considerarsi completo.

PG: Durham, Casarin

G: Willis

AP: T. Jones, Veronesi, Grant

AG: Ndiaye, Burns,

C: Anigbogu

Rumors: Galli

Napoli Basket

Per Mitrou Long non si aspetterà in eterno. Watson JR non è il piano B, probabile si accasi in Turchia in club di Eurocup o BCL. Intanto potrebbe esserci un’uscita: Ulaneo, nonostante il contratto firmato (ma non è ancora stato annunciato dal club) ha offerte in A2, in particolare da Ruvo di Puglia.

PG: S. Gentile, Saccoccia

G: El Amin, Bolton

AP: Flagg, Faggian

AG: Simms, Treier

C: Caruso, Crosswell, Ulaneo.

Rumors: N. Mitrou-Long

Openjobmetis Varese

Si sta cercando una guardia fisica per compensare la stazza – poca – di Librizzi e Moody. Serve, inoltre, un’ala piccola straniera da alternare ad Alviti. Accostati due nomi seguiti anche da Trento: si tratta di Key e Cumberland.

PG: Moody, Librizzi

G: Moore

AP: Alviti

AG: Nkamhoua, Assui

C: Renfro, Ladurner

Rumors: Key, Cumberland.

APU Udine

Roster completo, Udine è la squadra che si è mossa più velocemente sul mercato.

PG: Hickey, Calzavara

G: Brewton, M. Alibegovic

AP: Hawkins, Ikangi

AG: Bendzius, Da Ros

C: Juiston, Spencer

Pall. Cantù

Cantù fiuta il colpaccio: si tratta con Xavier Sneed, ex Brindisi reduce da quasi 18 punti e 4 rimbalzi di media in Israele. Riisma in uscita verso Tortona? Ci sono buone probabilità. I casalinghi a Desio sono l’unico club, insieme a Cremona, ad aver optato per il 5+5.

PG: Gyliard, A. De Nicolao

G: Bortolani

AP: Moraschini, Bowden

AG: Basile, Ajayi

C: Ballo, Okeke

Pall. Trieste

Si studiano i colpi finali. Serve un centro dinamico adatto a correre in campo aperto e una guardia per rimpiazzare la leadership di Valentine. Il neo coach Israel Gonzalez sceglierà a breve gli ultimi due stranieri.

PG: Ross, Ruzzier

G: Ramsey, Moretti

AP: M. Brown, Deangeli, Iannuzzi

AG: Uthoff, J. Brooks

C: Candussi

Il mercato LBA prosegue a ritmi spediti. Prossimo aggiornamento fissato al 14 Agosto.