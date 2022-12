Ettore Messina ha commentato ieri la settima sconfitta di fila dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano in EuroLega, questa volta arrivata in Spagna, a Vitoria, contro il Baskonia.

Il traumatico inizio da 24 a 9 nel primo periodo ha poi condizionato tutta la prestazione dei meneghini. Che in verità a un certo punto si sono ripresi ma più per demeriti degli avversari che per meriti dei biancorossi.

A fine gara contro il Baskonia uno sconsolato Ettore Messina ha commentato così l’ennesimo KO dei suoi in questa maledetta EuroLega:

“La squadra è depressa. Iniziamo male, poi si inizia a fare qualcosa e si infortuna Cabarrot, sperando non sia nulla di serio. La squadra sta facendo bene in Italia, anche se ovviamente non è lo stesso livello dell’Eurolega. Penso che possiamo uscirne giocando, allenandosi e lavorando”.

Purtroppo è difficile trovare una soluzione e piove sempre di più sul bagnato. La speranza è che la caduta di Timothé Luwawu-Cabarrot non significhi giorni di stop per lui perché altrimenti sarebbe un ulteriore enorme problema per le Scarpette Rosse, che già stanno facendo a meno di Kevin Pangos, Stefano Tonut, Gigi Datome e il lungodegente Shavon Shields.

