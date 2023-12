Messina dopo il MIRACOLO col Baskonia: “L’UNICO aspetto positivo di essere corti è…”

Ettore Messina ha parlato dopo la bellissima e, per certi versi, inaspettata vittoria con la sua Olimpia EA7 Milano contro il Baskonia e ha parlato dell’unico “vantaggio” nell’avere tanti infortunati:

“L’aspetto, l’unico, positivo di quando hai tanti infortuni è che chi gioca sa che resterà in campo e qualche volta tutto diventa più facile. Sono d’accordo che ci sia maggiore identità in questo momento in cui i veterani, quelli che erano già qui, come Melli, Voigtmann, Shields prima di infortunarsi, Kyle Hines stanno guidando la squadra, che sentono loro e curano di conseguenza. Hines è stato eccezionale, ha fatto tante cose anche stasera che magari non si vedono sul boxscore”.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano

Ricordiamo che ieri sera contro il Baskonia all’EA7 Milano di Ettore Messina mancavano Shabazz Napier – che potrà giocare in EuroLega solo a partire dal girone di ritorno di regular season -, Nikola Mirotic, Shavon Shields, Maodo Lô e Giampaolo Ricci.

L’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano giocherà la sua ultima gara dell’anno solare 2023 domani pomeriggio con palla a due fissata per le ore 17 contro la Pallacanestro Germani Brescia al PalaA2A di Brescia.

Leggi anche: L’ex pornostar Lana Rhoades conferma: il padre di suo figlio è Blake Griffin