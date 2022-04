Messina polemico sugli arbitri: “devono ancora migliorare, soprattutto nella comunicazione”

Ettore Messina, capo allenatore dell’AX Armani Exchange Milano, ha lamentato un arbitraggio a suo parere ancora troppo carente per la Lega A. Le dichiarazioni risalgono alla conferenza stampa che ha fatto seguito all’incontro vinto dai biancorossi contro il Napoli Basket lo scorso 16 aprile. Di seguito riportiamo le parole di Coach Messina:

«Il campionato italiano è sempre più ricco di buoni giocatori ed allenatori. Il livello sta crescendo, ma sul piano arbitrale manca ancora qualcosa. In particolare ci sono carenze comunicative, si vedono terne arbitrali in cui non si riesce a capire chi sia il primo arbitro. Sul parquet è necessario avere un primo arbitro ben definito, capace di assumersi delle responsabilità. E da questo punto di vista non vedo grossi balzi in avanti. Anzi ci sono direttori di gara che, come quelli di oggi, non ti rispondono né tantomeno ti guardano in faccia quando gli stai parlando. A prescindere dai risultati in campo, la relazione tra arbitri e panchine deve necessariamente migliorare».