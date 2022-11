Messina su Pangos e Davies: “Aiutatevi o continuerete a prendere me**a”

Ettore Messina ha commentato la sconfitta dell’Olimpia Milano in casa dello Zalgiris Kaunas e in particolare ha risposto alla domanda su Kevin Pangos e Brandon Davies:

“Pangos e Davies sono stati i giocatori sui quali abbiamo puntato di più in estate. Sono giocatori che io ho portato a Milano, io li ho scelti e voluti. Adesso stanno faticando ed è nostro dovere aiutarli a ritrovarsi. Ma come sempre succede nella vita, quando sei in difficoltà, devi aiutarti prima di tutto da solo. Ed è quello che mi aspetto facciano loro. Che si aiutino da soli. Quando ti arriva la me**a addosso, devi spegnere il ventilatore, altrimenti ne arriverà sempre di più. È quello che devono fare loro. Aiutarsi e noi continueremo ad aiutarli sempre di più”.

Anche ieri sera i due ex giocatori del Barcelona non hanno brillato. Davies ha fatto malissimo perché ha chiuso con solo 2 punti e 1 su 4 dal campo, mentre Pangos ha raggiunto la doppia cifra (11), però quel 2 su 9 dalla lunga distanza ha pesato tantissimo su un risultato a così basso punteggio come quello di ieri sera.

Stiamo a vedere se nelle prossime giornata i due cambieranno il trend oppure continueranno in questo modo.

