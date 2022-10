Ettore Messina è stato ospite ieri sera negli studi di Sky Sport dove ha parlato anche del rigore assurdo commesso, con allegata espulsione, di Fikayo Tomori. Alessandro Maggi di Real Olimpia Milano ha fatto un sunto delle opinioni del tecnico siciliano in questo articolo che potete leggere qui.

Ritiro per la Juventus dopo la sconfitta ad Haida

Si parte dalle parole di Fabio Capello, che invoca il ritiro per la Juventus dopo la sconfitta in Champions League con il Maccabi Haifa. Questa l’opinione di Messina: «Da noi non si usa. Già da anni, quando si gioca una partita, la sera prima i ragazzi dormono a casa, la mattina facciamo una seduta di tiro e di tattica e poi vanno a casa e tornano per la partita. Però capisco quello che ha detto Fabio. Il fatto di dire, almeno per un momento, anziché fare la solita cosa, “arrivo, ritiro il bagaglio e vado a casa, poi ci vediamo domani”, è un momento per dire “aspetta, ci fermiamo un giorno, almeno ci guardiamo in faccia, togliamo i telefonini e ci diciamo in faccia quello che ci dobbiamo dire”».

Richiamo alle responsabilità

«Con questa storia che “si perde tutti in gruppo” c’è anche il rischio che poi diventi una bella nebbia dove non è più chiaro dove siano le responsabilità. Anche quando ci sono dei disastri, chi ha fatto bene lo devi salvare. Non è che abbiamo sempre fatto tutti bene e tutti male. Quindi, anche forse attraverso un ritiro, si possono mettere i punti sulle “i” per dire a uno che non va bene e all’altro “vai avanti così che puoi darci una mano”».

Rigore per fallo di Tomori secondo Messina

Poi si entra nella questione del fallo da rigore, e rosso, al difensore del Milan Tomori: «Nella pallacanestro abbiamo il grande dibattito sul fallo antisportivo. La cosa che accomuna i due sport è che non è facile per un arbitro, se non ha un background da giocatore. Non puoi arbitrare solo con il manuale delle regole perché le situazioni non sono tutte quante uguali».

L’antisportivo nel basket

«Noi ci stiamo dibattendo su questa questione dei falli antisportivi nei finali di gara. Naturalmente è ovvio che la squadra che è indietro nel punteggio faccia fallo per cercare di fermare il cronometro e provare a riequilibrare la partita. Paradossalmente è nello spirito del gioco fare questo. Però, se la regola viene applicata in maniera diversa, non va in questa direzione».

