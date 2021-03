Meyers Leonard non giocherà nemmeno una partita con gli Oklahoma City Thunder

Nonostante la trade che lo ha portato nelle scorse ore da Miami agli Oklahoma City Thunder, Meyers Leonard non giocherà nemmeno un minuto con la nuova squadra: la franchigia lo ha già fatto sapere. Il lungo è attualmente infortunato e non tornerà prima della prossima stagione, ma a parte quello il ricco contratto che può scadere in estate (l’anno prossimo è una Team Option) e la recente bufera anti-semita che l’ha visto coinvolto hanno sicuramente giocato un ruolo in questa decisione.

Leonard non si recherà nemmeno ad OKC, da vedere ora se verrà tagliato oppure se si attenderà semplicemente la offseason per non confermarlo.

Oklahoma City and Miami officially announce the Trevor Ariza-Meyers Leonard trade. OKC: “Leonard will not be reporting to Oklahoma City and will not be an active member of the organization.” — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 17, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.