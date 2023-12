“Mi hai messo incinta e te ne freghi”, la modella accusa Anthony Edwards

Piovono accuse su Anthony Edwards. La modella Paige Jordae sostiene di essere rimasta incinta di lui e mostra delle chat in cui la stella dei Minnesota Timberwolves le chiederebbe di abortire.

L’influencer da 1,4 milioni di followers su Instagram ha pubblicato gli screenshot di quella che sarebbe una conversazione su IMessage con lo stesso Edwards. Nelle chat il giocatore insisterebbe per l’aborto della ragazza, chiedendole anche delle prove video di aver ingerito le pillole abortive. Edwards avrebbe anche inviato 100.000 dollari alla ragazza per convincerla ad interrompere la gravidanza.

IG model Paige claims Anthony Edwards asked her to “get an abortion”, shares texts he allegedly sent her

She shared chats of their conversation on her Instagram, in which Edwards is allegedly asking her to get an abortion. These leaked texts come just days after Edwards’… pic.twitter.com/viUYZBjA4R

