“Mi sono quasi dimenticato che faccia abbia”: Messina parla così di Lorenzo Brown

L’Olimpia EA7 Milano sta affrontando un periodo complicato in EuroLega, con diversi giocatori chiave ai box. Dopo la vittoria contro il Paris Basketball, Ettore Messina ha commentato con ironia l’assenza di Lorenzo Brown, playmaker americano che continua a recuperare da un infortunio:

“Mi sono quasi dimenticato che faccia abbia, se devo essere sincero. Sono 3 settimane che non lo vediamo, attendiamo le prossime settimane quando ricomincerà ad allenarsi con noi”.

La battuta racchiude tutta la frustrazione e l’attesa del coach biancorosso, che punta sul ritorno del playmaker per aumentare il ritmo e la fluidità della squadra. Brown, fermo da metà ottobre a causa di una lesione al gemello mediale della gamba sinistra, è considerato fondamentale per il gioco veloce dell’Olimpia e la gestione della palla da parte delle guardie.

Il ruolo chiave di Brown nel gioco di Milano

Messina ha sottolineato come Brown possa accelerare il gioco e aiutare la squadra a muovere la palla con più facilità:

“Lorenzo sa far andare la palla. Credo che abbiamo capacità e competenza per capire che ci sono momenti in cui farla andare è meglio che palleggiare”.

Il coach ha evidenziato che, nonostante la squadra stia cercando di giocare più veloce anche senza il playmaker, la sua presenza sarà fondamentale per consolidare il ritmo e aumentare l’efficacia in campo aperto.

Olimpia Milano pronta a ripartire con Brown

In attesa del rientro, che potrebbe slittare fino a dicembre, Milano continua a lavorare sul ritmo di gioco e sull’esecuzione in metà campo. La battuta di Messina è diventata subito virale tra i tifosi, sottolineando sia la simpatia del coach sia la consapevolezza dell’importanza di Brown nel sistema offensivo biancorosso.

Chissà se Milano proverà a prendere un’altra point guard a gettone in attesa del ritorno di Lorenzo Brown. QUI il nostro approfondimento di oggi a tal proposito.