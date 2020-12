Milano si accende nel finale ma non basta: al Forum la spunta il Baskonia

AX ARMANI EXCHANGE MILANO – BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 79-84

(19-23; 22-22; 16-18; 22-21)

L’Olimpia Milano affronta l’ennesimo turno casalingo in EuroLega forte della doppia vittoriosa trasferta in terra turca, con una rinnovata fiducia nei propri mezzi ma con un Micov in meno, ancora ai box così come l’italiano Polonara, uno dei punti di forza del Baskonia di coach Ivanovic, che è nei 12 convocati ma inutilizzabile per l’incontro.

L’avvio è un 5-0 per gli ospiti, subito risposto dall’ex Shields, che ne segna 7 consecutivi: Fall fa quello che vuole nell’area milanese, ma due triple firmate Datome e Rodriguez fanno terminare il primo quarto sul 19-23 per il Baskonia. La formazione di coach Ivanovic parte forte anche nel secondo quarto, con Giedraitis e soprattutto l’altro ex Zoran Dragic a prendere in mano la partita portando avanti il Baskonia fino al +8, quando Punter prima e Delaney poi rianimano una spenta Olimpia, che chiude a -4 il primo tempo.

In avvio di terzo periodo, i baschi trovano presto la doppia cifra di vantaggio dopo una tripla di Henry: Milano si affida quasi esclusivamente alle conclusioni dalla lunga distanza per rimanere aggrappata al match, ma gli ospiti rispondono colpo su colpo, tanto che la gara sembra chiusa quando Dragic e Vildoza propiziano il massimo vantaggio sul +16 (63-79) a 4:35 dal termine; l’Olimpia non ci sta ed ha una grande reazione d’orgoglio: LeDay e Delaney segnano da 3 punti e Roll mette il canestro del -2 a 32″ dalla sirena finale, ma la giocata decisiva del match appartiene a Pierria Henry, che con un 2+1 chiude la partita in favore del Baskonia, che strappa così un’importantissima vittoria al Forum.

MILANO: Punter 15, Delaney 12, Datome 11, Shields 9, Rodriguez 9, Hines 8, LeDay 7, Tarczewski 4, Roll 2, Brooks 2, Cinciarini NE, Biligha NE.

BASKONIA: Dragic 16, Henry 15, Jekiri 12, Giedraitis 11, Fall 10, Peters 8, Vildoza 7, Sedekerskis 5, Polonara NE, Kurucs NE, Diop NE, Raieste NE.

Giocatore ed allenatore classe ’91, quando non è in palestra è davanti al pc a scrivere di basket (con BU dal Novembre 2012) o a guardare i suoi amati Grizzlies. E’ stato caporedattore per la trasmissione di Legabasketv Serie A Beko Live per le stagioni 2015 e 2016 insieme a Matteo Gandini.