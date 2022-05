Miami ha giocato uno dei primi quarti peggiori della storia dei playoff NBA

I Miami Heat hanno avuto un inizio orribile in Gara-4 contro i Boston Celtics. È stato così brutto che Jimmy Butler e co. hanno scritto la storia dell’NBA, ma al contrario.

Secondo Tim Bontemps di ESPN, lo score degli Heat nei primi otto minuti di gioco è il più basso che una squadra di playoff abbia messo a referto negli ultimi 25 anni. I Celtics sono balzati in vantaggio per 8 a 0 nel primo quarto dopo che Miami ha sbagliato i suoi primi sette tentativi dal campo. Sono stati in grado di smuovere il tabellone segnapunti solo quando Bam Adebayo ha subito un fallo con 7:56 giocati e si è diretto verso la linea del tiro libero:

Per @ESPNStatsInfo and @StatsWilliams: Miami's one point through the first eight minutes is the lowest any team has scored in a playoff game in the last 25 years.

— Tim Bontemps (@TimBontemps) May 24, 2022