Miami Heat, Simone Fontecchio a rischio taglio

Simone Fontecchio potrebbe rimanere free agent proprio mentre prepara l’Europeo con l’Italbasket. Il giocatore azzurro si è trasferito ai Miami Heat quest’estate, ceduto in una sign-and-trade dai Detroit Pistons in cambio di Duncan Robinson. Sebbene inizialmente Miami sembrava intenzionata a tenere Fontecchio, secondo Ira Winderman del South Florida Sun Sentinel le cose potrebbero cambiare da qui al 30 agosto.

Quella data è infatti il termine ultimo che ha Miami per esercitare la Stretch Provision, vale a dire la possibilità di tagliare un giocatore e “spalmarne” l’ingaggio su più anni. Chi potrebbe essere la vittima designata? Proprio Fontecchio, che ha un solo anno di contratto da 8.3 milioni di dollari che potrebbe quindi tramutarsi in tre anni a 2.7 milioni di dollari ciascuno. In questo modo gli Heat scenderebbero sotto la soglia della Luxury Tax, pur accettando di sacrificare una minima parte del salary cap nelle prossime due stagioni.

Ovviamente non uno scenario positivo per Simone Fontecchio: se è infatti vero che gli Heat sono in piena ricostruzione e hanno diversi giocatori nel suo ruolo, l’azzurro si ritroverebbe senza squadra a inizio settembre, quando praticamente tutte le franchigie hanno i roster completi.