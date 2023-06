Miami Heat, Spolestra spavaldo: “Altitudine? Possiamo giocare anche sull’Everest se vogliono”

Eric Spoelstra suona la carica per i suoi Miami Heat alla vigilia dell’inizio della NBA Finals.

Miami si avvicina all’ultimo atto della stagione ancora una volta da sfavorita, come avvenuto lungo tutto l’arco dei Playoffs. In vista di gara 1 in programma in Colorado, Spoelstra ha approfittato della tradizionale domanda sull’altitudine per rispondere con ironia e mostrare i muscoli.

Noi siamo pronti. La partita sarà decisa sul parquet, l’altitudine non conterà nulla, possiamo anche giocare in cima all’Everest se i Nuggets lo preferiscono. Al massimo gli faremo trovare l’aria condizionata spenta quando verranno a Miami.

Dopodiché, tornando serio, l’allenatore degli Heat ha speso parole di grande rispetto per Denver e il suo collega Malone.