Michael Beasley, Lance Stephenson e Mario Chalmers hanno vinto la BIG3

Nella notte si è conclusa l’edizione 2025 della BIG3. Hanno vinto i Miami 305 di Michael Beasley, Lance Stephenson e Mario Chalmers. Della squadra hanno fatto parte anche Seas Williams e Reggie Evans con Michael Cooper come coach.

Il terzetto si è aggiudica per 52-48 la finale contro i Chicago Triplets. Decisiva una tripla di Chalmers che ha suggellato un parziale di 9-0 per battere il trio formato da Montrezl Harrell, Nasir Cole e Brandon Moss.

MARIO. CHALMERS. SEALS THE DEAL. YOUR @thebig3 CHAMPS ARE THE MIAMI 305 🔥🔥🏆🏆 pic.twitter.com/XXIHn7wlvl — CBS Sports (@CBSSports) August 24, 2025

Per Chalmers (eletto MVP) l’ennesima perla di una carriera che lo ha visto vincere a ogni livello, a partire dal liceo, passando per il titolo NCAA del 2008 con Kansas (con suo buzzer beater), per arrivare a due titoli NBA con i Miami Heat ma anche una Basketball Champions League con la Virtus Bologna nel 2019.

Anche quest’anno la lega estiva itinerante di 3×3 creata da Ice Cube ha riscosso un grande successo negli Stati Uniti con arene sempre piene, ottimi dati di ascolti televisivi e milioni di interazioni social.