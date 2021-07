Michael Beasley parteciperà alla prossima Summer League con i Blazers

L’ultima apparizione di Michael Beasley nel panorama NBA risale ad un anno fa, quando fu firmato dai Brooklyn Nets per la “bolla” di Orlando salvo poi risultare positivo al Covid-19 appena arrivato a Disney World. Il veterano fu quindi tagliato e da allora è rimasto free agent.

Beasley non ha però abbandonato il sogno di tornare a giocare in NBA, dalla quale è assente dal 2019. In quella stagione giocò con i Lakers prima di essere scambiato ai Clippers e immediatamente tagliato. Il giocatore, 32 anni, secondo quanto riportato da Shams Charania parteciperà alla Summer League di Las Vegas con i Portland Trail Blazers.

