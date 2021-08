Michael Jordan guadagna grazie a Lionel Messi al PSG: ecco come

Lionel Messi, come ben sapete anche se odiate il calcio, ha compiuto l’incredibile passo di lasciare il Barcellona e ha ottenuto un nuovo accordo con il Paris Saint-Germain, rendendo in qualche modo ancor più ricco Michael Jordan. Messi ha sfoggiato i suoi nuovi fili blu del PSG e i tifosi si sono scatenati mentre i fedeli del Barça piangevano per la partenza della loro ex superstar.

Nelle ultime ore si è però scoperto un dato incredibile: il proprietario degli Charlotte Hornets e leggenda NBA, Micheal Jordan, sta raccogliendo alcuni benefici dal passaggio di Messi al PSG:

Michael Jordan ha guadagnato 7 milioni di dollari dalla vendita delle magliette di Lionel Messi da quando si è unito al PSG.

Michael Jordan has made $7 million from shirt sales since Lionel Messi joined PSG, according to @TyCSports 🤑 pic.twitter.com/UOlCVuK48H — B/R Football (@brfootball) August 20, 2021

In pratica Michael Jordan deve almeno una cena di pesce fresco a Lionel Messi perché, senza fare nulla, si è intascato un bel gruzzoletto. Infatti Jordan è sponsor tecnico del PSG e il 5% del guadagno delle vendite delle magliette della squadra della capitale francese finisce nelle tasche di His Airness. Si stima una vendita di magliette pari a 140 milioni di dollari e il suo 5% è appunto 7 milioni. Non una brutta giornata per Michael Jordan e il suo storico marchio di abbigliamento.

