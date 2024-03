Michael Jordan ha parlato della somiglianza fra lui e Anthony Edwards

Anthony Edwards è uno dei giocatori più ammirati della NBA e molti lo paragonano a Michael Jordan.

Dopo la poderosa schiacciata della scorsa notte contro gli Utah Jazz, sono tornati in auge i paragoni fra lui e Michael Jordan. La questione era stata sollevata già nei mesi scorsi e lo stesso Edwards si era detto ancora lontanissimo da MJ. Ma le somiglianze nel fisico e nell’atletismo portano a questo accostamento. Inoltre il pubblico statunitense tende a voler trovare un nuovo volto giovane in cui riconoscersi, visto che il futuro della lega appare in mano a star internazionali, una volta che i grandi veterani avranno chiuso.

Lo stesso Jordan, però, ha dato ragione a chi parla di somiglianza fra i due. Il giornalisti di Fox Sports, Chris Broussard, ha chiesto allo stesso MJ cosa pensasse di questo paragone: “Ci sono delle somiglianze”, ha ammesso His Airness. Poi il cronista ha aggiunto: “Edwards non sarà mai grande come lui ma lo stile è simile. E se lo dice lo stesso Jordan, allora è vero”.