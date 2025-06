Michael Jordan in vacanza in Italia: la leggenda NBA tra Costa Smeralda e Positano

Anche quest’anno Michael Jordan ha scelto l’Italia per le sue vacanze estive. La leggenda dei Chicago Bulls un anno fa era stato a Capri, in questi giorni invece è stato avvistato prima in Costa Smeralda e nelle scorse ore a Positano, il Costiera Amalfitana. Domenica scorsa Jordan è atterrato a Olbia con un jet privato e nei giorni scorsi era stato ripreso mentre passeggiava al Phi Beach, esclusivo locale dove aveva pranzato.

Poi MJ si è spostato in Costiera Amalfitana con il suo yacht, insieme alla moglie e alcuni amici: come scritto da Il Mattino, in queste ore è a Positano e ieri sera ha cenato al ristorante Le Tre Sorelle.

Il legame tra Michael Jordan e l’Italia è sempre molto forte, così come quello che lega altre star NBA al nostro Paese durante il periodo estivo.