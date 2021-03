Michael Jordan, dopo anni di delusioni, sta iniziando a raccogliere qualche soddisfazione alla guida degli Charlotte Hornets. Fra queste anche l’impatto di LaMelo Ball, finora il miglior rookie della stagione.

LaMelo si è adattato al gioco NBA meglio di quanto chiunque potesse prevedere, sta superando le nostra aspettative fino a questo momento. Vogliamo costruire una squadra vincente nel corso degli anni, così i free agente potranno iniziare a guardarci con interesse come ha fatto Hayward nella scorsa offseason. Abbiamo un gruppo di giovani di talento ma siamo cresciuti come organizzazione e nello staff tecnico, inoltre Charlotte è una grande città: l’insieme di queste cose farà sì che diventeremo sempre più una destinazione ambita per i giocatori migliori.

Fonte: Associated Press

